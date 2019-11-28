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"Назло России выберем Саакашвили": Самолётики бунтовщиков не перелетели забор парламента Грузии

28 ноября 2019, 20:39  •  32 • Политика
Патрульная полиция Грузии заблокировала митингующим доступ к парламенту железным забором, защитив здание от продолжающихся беспорядков в ходе акций протеста в Тбилиси.
В четверг в Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели снова началась акция оппозиции. Активисты пообещали не прекращать начавшиеся 14 ноября митинги до тех пор, пока власти не выполнят их требования.
Сейчас протестующими перекрыты все выходы из здания. У главного входа в парламент полиция поставила металлический забор, протестующие окружили боковые входы.
Бунтовщики пытались забросать парламент бумажными самолётиками со своими требованиями, однако эти послания не смогли преодолеть высокий железный забор, установленный полицией.
Как заявил собеседник ФАН, Грузией сейчас правят "рабы и взяточники". По его словам, протестующие хотят "назло России" привести к власти бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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