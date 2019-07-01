"Назло Путину": CNN призывает американских "любителей приключений" отправиться в Грузию

Свой призыв журналист адресовал любителям приключений и пляжного отдыха, а также тем, кто "ценит хорошие вина". По его словам, сейчас "самое время отправиться в Грузию", чтобы познакомиться в этой страной и "захотеть вернуться туда еще раз".

"Те, кто ищет приключений и просто хочет сделать что-то назло президенту России Владимиру Путину — Грузии нужна ваша помощь", - цитирует слова Кэткарта URA.RU.

По его словам, протесты, которые не стихают в Грузии, направлены против Кремля, а "простым россиянам грузины всегда рады".

Ранее Национальный банк Грузии на официальном уровне представил статистику потерь страны в результате отказа российских туристов от визитов. В банке пришли к главному выводу - отток туристов на грузинскую валюту повлияет. Это точно. И, по всей видимости, сумма потерь составит от 200 до 300 миллионов долларов.