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"Назло Путину": CNN призывает американских "любителей приключений" отправиться в Грузию

01 июля 2019, 07:09  •  82 • В мире
Журналист телеканала CNN Уилл Кэткарт обратился ко всем любителям путешествий с призывом обязательно посетить Грузию. А сделать это надо обязательно – ведь это будет "назло Путину".
Свой призыв журналист адресовал любителям приключений и пляжного отдыха, а также тем, кто "ценит хорошие вина". По его словам, сейчас "самое время отправиться в Грузию", чтобы познакомиться в этой страной и "захотеть вернуться туда еще раз".
"Те, кто ищет приключений и просто хочет сделать что-то назло президенту России Владимиру Путину — Грузии нужна ваша помощь", - цитирует слова Кэткарта URA.RU.
По его словам, протесты, которые не стихают в Грузии, направлены против Кремля, а "простым россиянам грузины всегда рады".
Ранее Национальный банк Грузии на официальном уровне представил статистику потерь страны в результате отказа российских туристов от визитов. В банке пришли к главному выводу - отток туристов на грузинскую валюту повлияет. Это точно. И, по всей видимости, сумма потерь составит от 200 до 300 миллионов долларов.

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