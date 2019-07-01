|
"Назло Путину": CNN призывает американских "любителей приключений" отправиться в Грузию
01 июля 2019, 07:09 • 82 • В мире
Журналист телеканала CNN Уилл Кэткарт обратился ко всем любителям путешествий с призывом обязательно посетить Грузию. А сделать это надо обязательно – ведь это будет "назло Путину".
Свой призыв журналист адресовал любителям приключений и пляжного отдыха, а также тем, кто "ценит хорошие вина". По его словам, сейчас "самое время отправиться в Грузию", чтобы познакомиться в этой страной и "захотеть вернуться туда еще раз".
"Те, кто ищет приключений и просто хочет сделать что-то назло президенту России Владимиру Путину — Грузии нужна ваша помощь", - цитирует слова Кэткарта URA.RU.
По его словам, протесты, которые не стихают в Грузии, направлены против Кремля, а "простым россиянам грузины всегда рады".
Ранее Национальный банк Грузии на официальном уровне представил статистику потерь страны в результате отказа российских туристов от визитов. В банке пришли к главному выводу - отток туристов на грузинскую валюту повлияет. Это точно. И, по всей видимости, сумма потерь составит от 200 до 300 миллионов долларов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2019, 13:24
|
27 июня 2019, 18:39
|
25 июня 2019, 20:54
|
30 июня 2019, 11:24
|
29 июня 2019, 16:09
|
29 июня 2019, 12:54
|
25 июня 2019, 08:09