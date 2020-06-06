Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / Политика

"Назло бабушке": Украинский нацист призвал Киев взорвать питавшее Крым водохранилище

06 июня 2020, 18:55  •  172 • Политика
Украинский нацист Дмитрий Корчинский призвал Киев взорвать питавшее Крымский полуостров водохранилище. Казалось бы, напоминает чаще шутливую известную присказку "назло бабушке уши отморожу", но речь идёт о провокации, и в первую очередь против граждан Украины.
На своей странице в Facebook нацист призвал Киев избавиться от Каховского водохранилища, чтобы Москва не взяла его под контроль. А по словам Корчинского, Россия, конечно же, выжидает момент, чтобы "усилить агрессию против Украины", то есть напасть на страну.
При этом он отметил, что Каховская гидроэлектростанция играет небольшую роль на Украине.
"Сейчас очень актуально истребить Каховское водохранилище. Это исцелит экологию и политику: Великий Луг возродится и сделает невозможным водоснабжение оккупированного Крыма", - написал он.
Он отметил, что это также скажется на интересах Херсона, но жителей, по его словам, можно уговорить использовать другие технологии.
"Нужно начать обсуждение, которое позже перерастёт в общественную инициативу, которая приведёт к необходимому политическому решению и в конце концов высадит в воздух Каховскую плотину", - подытожил он.
При этом стоит отметить, что, наряду с такими же радикально настроенными гражданами, как и он сам, в комментариях также написали более адекватные люди, напомнив, что вещества, выброшенные в воздух при взрыве станции, в первую очередь навредят жителям Украины, а не придуманным им российским войскам, которые якобы вторгнутся.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



172
Источник
Похожие новости
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
06 июня 2020, 13:55
Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
06 июня 2020, 09:55
США выводят войска из Европы? Пентагон отзывает из Германии почти 10 тыс. военнослужащих - источник
06 июня 2020, 03:55
Правильно, эффективно и современно: Дочь Пескова сравнила реакцию России и Запада на COVID-19
06 июня 2020, 02:55
Путин передал Ростуризм под прямое руководство правительства
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 июня 2020, 07:55
Украина подписала договор на поставки газа из США с аферистом
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
04 июня 2020, 00:55
Предсказание сбылось: Жириновский три года назад описал с точностью ситуацию в США
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
03 июня 2020, 08:55
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
03 июня 2020, 09:55
Курортники в Хургаде закатили голодные бунты. В отелях все в шоке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.