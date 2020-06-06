На своей странице в Facebook нацист призвал Киев избавиться от Каховского водохранилища, чтобы Москва не взяла его под контроль. А по словам Корчинского, Россия, конечно же, выжидает момент, чтобы "усилить агрессию против Украины", то есть напасть на страну.

При этом он отметил, что Каховская гидроэлектростанция играет небольшую роль на Украине.

"Сейчас очень актуально истребить Каховское водохранилище. Это исцелит экологию и политику: Великий Луг возродится и сделает невозможным водоснабжение оккупированного Крыма", - написал он.

Он отметил, что это также скажется на интересах Херсона, но жителей, по его словам, можно уговорить использовать другие технологии.

"Нужно начать обсуждение, которое позже перерастёт в общественную инициативу, которая приведёт к необходимому политическому решению и в конце концов высадит в воздух Каховскую плотину", - подытожил он.

При этом стоит отметить, что, наряду с такими же радикально настроенными гражданами, как и он сам, в комментариях также написали более адекватные люди, напомнив, что вещества, выброшенные в воздух при взрыве станции, в первую очередь навредят жителям Украины, а не придуманным им российским войскам, которые якобы вторгнутся.