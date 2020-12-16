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"Назло бабушке отморожу уши": Киев обвинили в колониальном отношении к украинцам

16 декабря 2020, 00:00  •  69 • Политика
Киев обвинили в колониальном отношении к украинцам из-за отказа от российской вакцины. По словам эксперта, украинские власти действуют по принципу "Назло бабушке отморожу уши".
Такое мнение выразил журналист, публицист и экономист Александр Роджерс, комментируя новые меры по борьбе с коронавирусом, которые предприняла Украина. С 19 декабря в стране вводятся ограничения на массовые мероприятия с детьми, а также на посещение музеев, выставок и галерей. Кроме того, кафе и ресторанам запрещено работать с 23:00 до 07:00.
Роджерс раскритиковал действия Киева. По его словам, в ограничении работы заведений общепита нет никакого смысла, поскольку ночью вирус распространяется с той же скоростью, что и днём. При этом он обратил внимание на то, что "заботливые" украинские чиновники отказались от российской вакцины, поставив жизни своих сограждан под угрозу.
Это называется "Назло бабушке отморожу уши". При этом страдает от этого всего население Украины. Это колониальное отношение к людям. Народ Украины для них расходный материал, который не жалко, - отметил журналист в разговоре с Nation News.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет принимать участия в испытаниях российской вакцины или закупать её после завершения всех тестов. Вместо этого Киев предпочитает дождаться "надёжной" американской или европейской вакцины.
Один из лидеров украинской оппозиции Виктор Медведчук резко раскритиковал власти за такую позицию. Он даже посетил Россию, чтобы обсудить возможность размещения на Украине производства российской вакцины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва готова рассмотреть этот вопрос, если от Киева поступит официальный запрос.
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