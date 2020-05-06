"Наживаются даже на благотворительности": Структуры Ходорковского пойманы на махинациях с масками

Журналист Олег Лурье высказался в Telegram по поводу так называемой благотворительной деятельности олигарха Михаила Ходорковского.

Он обратил внимание на сообщения, разоблачающие схемы структур беглого миллиардера при покупке медицинских масок для фельдшеров скорой помощи в учреждениях Ивановской и Новгородской областей.

В данном случае речь идёт об организации "Открытая Россия", основанной Ходорковским. Было установлено, что она закупила средства индивидуальной защиты по двум разным ценам, притом одна выше другой в два раза.

Фото: скриншот Telegram/Олег Лурье

Лурье подчеркнул, что это никакая не благотворительность со стороны "Открытой России", а просто нелегальный способ заработка.