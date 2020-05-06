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"Наживаются даже на благотворительности": Структуры Ходорковского пойманы на махинациях с масками

06 мая 2020, 16:10  •  99 • Политика
Основанную олигархом Михаилом Ходорковским организацию "Открытая Россия" поймали на махинациях с медицинскими масками. На это обратил внимание в Telegram журналист Олег Лурье. "Наживаются даже на благотворительности", - заметил он.
Журналист Олег Лурье высказался в Telegram по поводу так называемой благотворительной деятельности олигарха Михаила Ходорковского.
Он обратил внимание на сообщения, разоблачающие схемы структур беглого миллиардера при покупке медицинских масок для фельдшеров скорой помощи в учреждениях Ивановской и Новгородской областей.
В данном случае речь идёт об организации "Открытая Россия", основанной Ходорковским. Было установлено, что она закупила средства индивидуальной защиты по двум разным ценам, притом одна выше другой в два раза.
Фото: скриншот Telegram/Олег Лурье
Лурье подчеркнул, что это никакая не благотворительность со стороны "Открытой России", а просто нелегальный способ заработка.
Маски в две цены. Структуры Ходорковского наживаются даже на благотворительности. Неудивительно. Каков хозяин, таков и обслуживающий персонал. Правда же, Михаил Борисович? - написал он.

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