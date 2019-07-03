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"Нажарили ежей, прикупили боярышника всем селом": В Сети высмеяли очередной Майдан против Шария и Клюева
03 июля 2019, 04:39 • 8 • Политика
Сегодня в Киеве – очередное подобие Майдана, на сей раз против выдвижения в депутаты Рады журналиста Анатолия Шария и экс-главы администрации Виктора Януковича, Андрея Клюева. При этом целью протестов заявлена борьба с "российским реваншизмом". В Рунете эти заявления немало позабавили народ, комментаторы вовсю упражняются в остроумии: "Всем селом собрались, нажарили ежей, прикупили боярышника, следим за новостями Незалежной".
Напомним: протесты были объявлены после регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Рады Шария и Клюева. На очередной Майдан народ начал созывать в том числе экс-президент Петр Порошенко, который заявил, что Украина должна двигаться в Европу и бороться с российским реваншизмом.
Как сообщает РИА Новости, несколько тысяч человек (точное количество неизвестно) пришли в итоге на майдан Незалежности и к зданию Украинского дома на Европейской площади, куда президент Владимир Зеленский намерен перевести свой офис.
Тем временем в Рунете высмеяли очередную попытку организовать очередной Майдан. «Всем селом собрались, нажарили ежей, прикупили боярышника, следим за новостями Незалежной», - написал пользователь, собрав в своем сообщении все мифические качества, приписываемые украинцами русским.
"Давно пора! Закупили айфонов срочно всей деревней колхоза "Путин с нами!". Сидим на завалинках, кормим медведей блинами с лопат, чистим именные "калаши" и следим за новым майданом, каждый индивидуально. Чатимся, обмениваемся мениями по 4G", - вторил ему еще один сетевой юморист.
"Москва как всегда ничего не делала, но это не главное, давайте бейте, крушите, ломайте!", - посмеялся другой комментатор.
"Скакуны застоялись", - шутили третьи, напоминая незабвенное "Кто не скачет, тот…".
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