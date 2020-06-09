"Нажал кнопку и выбирай жертву": Шукшина рассказала, кто может пострадать от единого регистра

Она отметила, что государственные структуры вряд ли смогут защитить личные данные населения от утечек, поэтому уже "завтра" информацию о любом гражданине можно будет свободно купить в интернете.

Только представьте, какой подарок бандитам всех мастей. Нажал кнопку и выбирай жертву. Тут тебе и адрес жертвы, и адрес стареньких родителей, которых можно шантажировать или взять в заложники, - рассказывает Шукшина, выступая с видеообращением.

По её словам, создание единого регистра ставит под угрозу всех - и богатых, и бедных. К примеру, чёрные риэлторы смогут найти одинокую бабушку без родственников, посмотреть её медкарту и сымитировать "внезапный естественный уход из жизни", чтобы завладеть квартирой.

Напомним, что закон предполагает создание единой базы данных, в которой будет содержаться вся информация о жителях России. Некоторые эксперты уже высказались об опасности создания регистра, ведь собранные в одном месте личные данные являются лакомым куском для мошенников и зарубежных спецслужб.