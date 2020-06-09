Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
Главная / Политика

"Нажал кнопку и выбирай жертву": Шукшина рассказала, кто может пострадать от единого регистра

09 июня 2020, 06:00  •  48 • Политика
Известная актриса, старшая дочь знаменитого советского писателя Мария Шукшина рассказала, кто может пострадать от единого регистра.
Она отметила, что государственные структуры вряд ли смогут защитить личные данные населения от утечек, поэтому уже "завтра" информацию о любом гражданине можно будет свободно купить в интернете.
Только представьте, какой подарок бандитам всех мастей. Нажал кнопку и выбирай жертву. Тут тебе и адрес жертвы, и адрес стареньких родителей, которых можно шантажировать или взять в заложники, - рассказывает Шукшина, выступая с видеообращением.
По её словам, создание единого регистра ставит под угрозу всех - и богатых, и бедных. К примеру, чёрные риэлторы смогут найти одинокую бабушку без родственников, посмотреть её медкарту и сымитировать "внезапный естественный уход из жизни", чтобы завладеть квартирой.
Напомним, что закон предполагает создание единой базы данных, в которой будет содержаться вся информация о жителях России. Некоторые эксперты уже высказались об опасности создания регистра, ведь собранные в одном месте личные данные являются лакомым куском для мошенников и зарубежных спецслужб.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 22:00
"Да плевать!" Михеев вскрыл тайный смысл "дикого замеса" в США
09 июня 2020, 00:00
Британская полиция оробела перед протестующими, снесшими памятник работорговцу
09 июня 2020, 00:00
"Одинокие пенсионеры" подъехали. Появились вбросы об агитации перед голосованием по поправкам
09 июня 2020, 03:00
Держи карман уже: беженцев без статуса лишат российской пенсии
09 июня 2020, 03:00
Пляжеспособный гражданин: отдых в России может подорожать на 30%
09 июня 2020, 03:01
«Мне кажется, что мы движемся к победе над коронавирусом»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 08:55
На Украине успешно реализуется самый зверский план Гитлера
06 июня 2020, 08:55
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
04 июня 2020, 17:55
"Они что, ять, жить у нас будут?" Crew Dragon сломался, спасают опять русские
07 июня 2020, 20:00
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Британии - The Sunday Times
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.