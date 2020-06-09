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"Нажал кнопку и выбирай жертву": Шукшина рассказала, кто может пострадать от единого регистра
09 июня 2020, 06:00 • 48 • Политика
Известная актриса, старшая дочь знаменитого советского писателя Мария Шукшина рассказала, кто может пострадать от единого регистра.
Она отметила, что государственные структуры вряд ли смогут защитить личные данные населения от утечек, поэтому уже "завтра" информацию о любом гражданине можно будет свободно купить в интернете.
По её словам, создание единого регистра ставит под угрозу всех - и богатых, и бедных. К примеру, чёрные риэлторы смогут найти одинокую бабушку без родственников, посмотреть её медкарту и сымитировать "внезапный естественный уход из жизни", чтобы завладеть квартирой.
Напомним, что закон предполагает создание единой базы данных, в которой будет содержаться вся информация о жителях России. Некоторые эксперты уже высказались об опасности создания регистра, ведь собранные в одном месте личные данные являются лакомым куском для мошенников и зарубежных спецслужб.
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