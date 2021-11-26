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"Нажал - и сразу отвечают": Президент Сербии раскрыл систему связи с Путиным
26 ноября 2021, 19:50 • 127 • Политика
Президент Сербии Александр Вучич раскрыл, как работает система связи с президентом России Владимиром Путиным. Он оказался весьма впечатлён таким простым и технологичным решением: "Нажал - и сразу отвечают".
По словам Вучича, у его русского коллеги есть специальный коммутатор, с помощью которого он поддерживает связь с другими высокопоставленными чиновниками. Президенту России достаточно нажать на одну кнопку - и на другом конце тут же ответят. Сербский лидер сам увидел работу устройства, когда встречался с Путиным.
У него есть такая кнопка, нажимаешь на неё - и ему сразу отвечают, нажимаешь на другую - отвечает другой, и так далее. Все ждут на линии, готовы. У нас такого нет,
- отметил глава восточноевропейского государства, выступая на ТВ.
Переговоры на высшем уровне состоялись накануне в Сочи. Лидеры двух стран обсудили целый ряд вопросов - от взаимодействия в гуманитарной сфере до поставок газа в Сербию и ситуации в Косове. Вучич, пользуясь случаем, принёс соболезнования Путину в связи с гибелью шахтёров и спасателей в Кузбассе.
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