Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Откуда взялся коронавирус? Как он повлияет на экономику? (Николай Стариков)
И это не единственная проблема: Американским БМП не хватило энергии для защиты -...
Обвал спроса в Китае из-за коронавируса уронил цены на нефть до минимума
"Добро и справедливость у каждого свои": Владимир Крупенников об упоми...
Главная / Политика

"Назад процесс уже не загнать": Холмогоров о внесении в Конституцию упоминания о Боге и традиционной семье

05 февраля 2020, 09:24  •  57 • Политика
Егор Холмогоров объяснил важность внесения поправок в Конституцию, касающихся статуса традиционной семьи и упоминаний Бога. "Назад процесс уже не загнать. Поэтому задача всех национально мыслящих русских людей, всех православных, всех дорожащих семьей - добиваться принятия этих поправок", - подчеркнул он.
Обозреватель Царьграда Егор Холмогоров простыми словами объяснил суть происходящего вокруг поправок в Конституцию. По его словам, идёт борьба за Бога и статус традиционной семьи.
"Назад процесс уже не загнать. Поэтому задача всех национально мыслящих русских людей, всех православных, всех дорожащих семьей - добиваться принятия этих поправок, шуметь, мобилизовать людей, чтобы власть и либеральное лобби не смогли бы уже проигнорировать эти требования", - написал он в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, никакие скептицизм, высокомерие и прочее тут неуместны. Необходимо показать возможности русского фланга.
"Если мы залажаем по своей вине - позор нам. Нужно сделать всё, чтобы родить ребёнка обратно было невозможно", - подчеркнул Холмогоров.
В идеале необходимо принять в качестве преамбулы Конституции русскую версию "Национального кредо". Тогда эта преамбула станет основой российского политического бытия и войдёт в историю.
"Не упускайте случая войти в историю", - подытожил он.
Свои тезисы Егор Холмогоров представил и в ходе сегодняшнего выпуска программы "Место встречи" на телеканале НТВ с Андреем Норкиным.
"Начну с такой немножко шутливой фразы, которую очень умный иностранец Эрнст Миних сказал в XVIII веке: Российское государство имеет то преимущество перед другими, что управляется непосредственно Богом. Иначе непонятно, как оно вообще существует. Ничто за прошедшие три столетия не изменилось... Но если говорить более серьёзно, то надо исходить из реальности. И в этой реальности подавляющее большинство не только живущих, но и живших прежде, создавших за тысячу лет нашу страну людей, верили в Бога. Утверждается, что мы не можем упоминать Бога в дискуссии, потому что в стране есть атеисты... Но, извините, у нас в стране полно людей, которые, например, не верят в частную собственность - это коммунисты. Давайте на этом основании исключим... У нас в стране полно анархистов - людей, которые в принципе не верят в государство. На этом основании мы, видимо, должны полностью отказаться от Конституции. Это же ерунда. А большинство граждан России верят в Бога!"
Аналогичного мнения придерживается и Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также считает, что следует внести упоминание о Боге в Конституцию. В частности, речь идёт о строчке "чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость". Предполагается, что после внесения предложенных изменений последняя фраза будет звучать, как "веру в Бога, добро и справедливость".
Добавим, тезисы Егора Холмогорова отсылают нас и к поправкам заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева, который преамбулу Конституции России предложил улучшить следующим:
  • Упомянуть о традиционных нравственных ценностях.
  • Прописать слово "русский" - хотя бы в виде "русского языка".
  • Заявить о единой культуре - едином языке, единых нормах морали, единых культурно-ценностных понятиях.
  • Подчеркнуть, что под семьёй понимается союз мужчины и женщины.
  • Главным в семье являются дети, поэтому обязательно стоит заявить про многодетность и приумножение населения.
  • Акцентировать внимание на том, что воспитание молодого поколения является обязанностью государства.
  • Обязательно написать про веру в Бога, добро и справедливость.
  • Выделить то, что Россия является историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской Империи.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 20:24
Всего 1% учитывает мнение граждан: "Единая Россия" намерена поправить расходы местного бюджета
04 февраля 2020, 20:24
"Это было безобразие": Путин объяснил молниеносную отставку экс-главы Чувашии
04 февраля 2020, 23:39
Как мы дошли до жизни такой: Демократия как естественное прибежище...
05 февраля 2020, 09:24
"Пытается заигрывать с народом": Пронько о позорном признании "Единой России"
05 февраля 2020, 06:09
Труд по устройству: государство создаёт единый центр для поиска работы
04 февраля 2020, 13:54
Чтобы наши космонавты годами ждали полёта? Нельзя: Рогозин предсказал России "переломный" год
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 февраля 2020, 02:54
Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря БПЛА с...
05 февраля 2020, 06:09
Дайджест СМИ: Как Эрдоган предал Путина, почему Россия встала на защиту Крыма
05 февраля 2020, 02:54
Забытые в Китае граждане ЕС попросили эвакуации у России, но испугались русского кара...
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вт...
05 февраля 2020, 01:09
Помпео открыл глаза Киеву: Крым потерян. У России невозможно что-то забрать
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
03 февраля 2020, 15:09
"Дурному бурсаку его ляхи не помогут": Сатановский сравнил судьбу Зеленского и Каддафи
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
02 февраля 2020, 03:24
В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым
29 января 2020, 11:39
А дальше – сами: ситуация с газопроводом «Северный поток-2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.