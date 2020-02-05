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"Назад процесс уже не загнать": Холмогоров о внесении в Конституцию упоминания о Боге и традиционной семье
05 февраля 2020, 09:24 • 57 • Политика
Егор Холмогоров объяснил важность внесения поправок в Конституцию, касающихся статуса традиционной семьи и упоминаний Бога. "Назад процесс уже не загнать. Поэтому задача всех национально мыслящих русских людей, всех православных, всех дорожащих семьей - добиваться принятия этих поправок", - подчеркнул он.
Обозреватель Царьграда Егор Холмогоров простыми словами объяснил суть происходящего вокруг поправок в Конституцию. По его словам, идёт борьба за Бога и статус традиционной семьи.
Он подчеркнул, никакие скептицизм, высокомерие и прочее тут неуместны. Необходимо показать возможности русского фланга.
В идеале необходимо принять в качестве преамбулы Конституции русскую версию "Национального кредо". Тогда эта преамбула станет основой российского политического бытия и войдёт в историю.
Свои тезисы Егор Холмогоров представил и в ходе сегодняшнего выпуска программы "Место встречи" на телеканале НТВ с Андреем Норкиным.
"Начну с такой немножко шутливой фразы, которую очень умный иностранец Эрнст Миних сказал в XVIII веке: Российское государство имеет то преимущество перед другими, что управляется непосредственно Богом. Иначе непонятно, как оно вообще существует. Ничто за прошедшие три столетия не изменилось... Но если говорить более серьёзно, то надо исходить из реальности. И в этой реальности подавляющее большинство не только живущих, но и живших прежде, создавших за тысячу лет нашу страну людей, верили в Бога. Утверждается, что мы не можем упоминать Бога в дискуссии, потому что в стране есть атеисты... Но, извините, у нас в стране полно людей, которые, например, не верят в частную собственность - это коммунисты. Давайте на этом основании исключим... У нас в стране полно анархистов - людей, которые в принципе не верят в государство. На этом основании мы, видимо, должны полностью отказаться от Конституции. Это же ерунда. А большинство граждан России верят в Бога!"
Аналогичного мнения придерживается и Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он также считает, что следует внести упоминание о Боге в Конституцию. В частности, речь идёт о строчке "чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость". Предполагается, что после внесения предложенных изменений последняя фраза будет звучать, как "веру в Бога, добро и справедливость".
Добавим, тезисы Егора Холмогорова отсылают нас и к поправкам заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константина Малофеева, который преамбулу Конституции России предложил улучшить следующим:
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