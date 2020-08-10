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"Найти живых не ожидают": МЧС России перестало искать людей под обломками в Бейруте
10 августа 2020, 12:45 • 64 • В мире
МЧС России перестало искать людей под обломками в Бейруте. Все работы остановлены. "Найти живых не ожидают", - сообщили в ведомстве.
В оперативном штабе сообщили, что в столице Ливана завершились поисково-спасательные работы, которые проводило МЧС России.
"Представители Минобороны Ливана как принимающая сторона официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами", - приводит цитату министерства ТАСС.
Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте всё ещё идут.
Взрыв в порту Бейрута произошёл 4 августа. Спасатели МЧС пришли на помощь ливанским коллегам уже на следующий день. Был развёрнут мобильный госпиталь на территории стадиона. Медики "Центроспаса" за 6 и 7 августа приняли 12 детей и 80 взрослых. За эти дни российские спасатели нашли и вытащили из-под обломков тела шестерых людей.
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