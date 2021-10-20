"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России с альянсом

В разрыве отношений России и НАТО, а также в визите главы Пентагона на Украину увидели подготовку к войне. "Найти выгодное оправдание НАТО очень сложно", - комментируют французы.

Россия и НАТО разорвали отношения из-за высылки русских дипломатов. Тем временем глава Пентагона посетил Украину и Грузию. Это напоминает подготовку к войне, пишет французское издание Le Figaro. Читатели предлагают покинуть военный блок, пока не поздно.

Речь идёт о недавнем дипломатическом скандале. Восемь дипломатов русской миссии в НАТО были высланы под предлогом подозрений в шпионаже и убийствах. В ответ из Москвы были высланы представители Североатлантического альянса, а работа русского представительства в военном блоке была заморожена.

Мы входим в острую фазу конфронтации между Россией и НАТО. Это новая холодная война,

- цитирует французское издание слова военного эксперта Константина Сивкова.

В свою очередь, читатели издания разделились во мнениях. Одни отмечают, что это НАТО спровоцировало разрыв, другие требуют не идти ни на какие компромиссы с Россией.

Давайте уйдём из НАТО, поскольку военная организация подчиняется только США. Мы видим, как американцы относятся к своим так называемым союзникам,

- пишет французский читатель под ником jeff3151.

Найти выгодное оправдание НАТО очень сложно. Мы можем однажды горько пожалеть о том, что позволили американцам играть в ковбоев на наших территориях,

- добавляет Yann.

В отношении русских нет никаких компромиссов, важен только баланс сил и авторитет,

- заявляет Jules.

Я далёк от того, чтобы быть сторонником или противником Путина, но я наблюдаю то, что Россия защищает свои интересы,

- выражает нейтральную позицию Jolly_Roger.

Напомним, что ранее похожие мысли высказали читатели болгарских СМИ. Они отметили, что если Украину возьмут в НАТО, то Болгарии следует срочно покинуть военный блок.