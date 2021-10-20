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"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России с альянсом
20 октября 2021, 00:00 • 106 • Политика
В разрыве отношений России и НАТО, а также в визите главы Пентагона на Украину увидели подготовку к войне. "Найти выгодное оправдание НАТО очень сложно", - комментируют французы.
Россия и НАТО разорвали отношения из-за высылки русских дипломатов. Тем временем глава Пентагона посетил Украину и Грузию. Это напоминает подготовку к войне, пишет французское издание Le Figaro. Читатели предлагают покинуть военный блок, пока не поздно.
Речь идёт о недавнем дипломатическом скандале. Восемь дипломатов русской миссии в НАТО были высланы под предлогом подозрений в шпионаже и убийствах. В ответ из Москвы были высланы представители Североатлантического альянса, а работа русского представительства в военном блоке была заморожена.
- цитирует французское издание слова военного эксперта Константина Сивкова.
В свою очередь, читатели издания разделились во мнениях. Одни отмечают, что это НАТО спровоцировало разрыв, другие требуют не идти ни на какие компромиссы с Россией.
- пишет французский читатель под ником jeff3151.
- добавляет Yann.
- заявляет Jules.
- выражает нейтральную позицию Jolly_Roger.
Напомним, что ранее похожие мысли высказали читатели болгарских СМИ. Они отметили, что если Украину возьмут в НАТО, то Болгарии следует срочно покинуть военный блок.
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