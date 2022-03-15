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"Найти нелюдей и покарать": Русский посол объяснил странность западной прессы

15 марта 2022, 06:50  •  62 • Политика
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал крайне одностороннее освещение событий на Украине в западной прессе, в том числе объяснил странность западных СМИ - отсутствие репортажей "о варварской атаке украинских военных" в Донецке. "Нет оправдания тем, кто направил ракету в центр Донецка. Надо найти этих нелюдей и покарать", - призывает русский дипломат, в то время как в западной прессе об этой трагедии - ни слова.
Посольство России в США разместило в соцсетях комментарий посла Анатолия Антонова для издания Newsweek к событиям на Украине и в Донецке. Русский дипломат обратил особое внимание на одну нелицеприятную странность, замеченную за большинством западных СМИ. Антонов констатировал, что те навязывают своей аудитории "крайне однобокое восприятие событий на Украине". В частности, "публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором".
"Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает - вопреки Конституции США", - высказался начистоту посол.
В пример он привёл и блокировку трансляций наших государственных СМИ в YouTube, и показательное игнорирование теми же американскими телеканалами "варварской атаки" ВСУ на центр Донецка. Напомним, накануне, 14 марта, украинские военные ударили по центру города тактической ракетой "Точка-У" с кассетным боезарядом. Жертвами нападения стало более 20 мирных жителей, а ещё около 30 человек получили тяжёлые ранения.
Антонов поделился своим мнением, отметив, что складывается такое ощущение, что это никого не волнует. Он выразил скорбь по погибшим в результате атаки ВСУ и подчеркнул, что "нет оправдания тем, кто направил ракету в центр Донецка".
"Надо найти этих нелюдей и покарать", - призвал русский дипломат.
В то же время Анатолий Антонов обратил внимание на тот факт, что в той же западной прессе "подняли вселенский крик о действиях Вооружённых сил России по ликвидации иностранных наёмников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских".

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