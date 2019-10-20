"Найти ей хорошего мужа. Из Чечни": Предложение Кадырова для журналистки возбудило Ходорковского и "главного либерала"

"Милашина из "Новой Газеты" своими афигительными историями про "чеченских геев", "секретные тюрьмы" и "массовые казни врагов Рамзана" так достала Кадырова, что он предложил... найти ей хорошего мужа. Из Чечни (орфография и пунктуация автора сохранены - ред.)", - написала у себя в соцсети Twitter журналистка Юлия Витязева.

Она же обратила внимание на тот факт, что либералы из стана российской оппозиции - "неполжЫвые" сразу же "возбудились и начали сочинять новую страшилку".

Фото: скриншот twitter/Vityzeva

Витязева при этом сделала репост твита беглого олигарха Михаила Ходорковского. Тот на "голубом глазу" считает, что претензии Кадырова к корреспонденту "Новой газеты" Елене Милашиной - это "вполне нормальная бандитская предъява".

Так бизнесмен отреагировал на публикацию пользователя под ником "главный либерал". Тот так и вовсе вдруг распереживался за жизнь журналистки либерального издания. "Начала переживать за жизнь корреспондента "Новой газеты" Елены Милашиной, - пишет пользователь. - Анна Политковская тоже не боялась называть вещи своими именами, а что из этого вышло, всем известно…"

Что произошло на самом деле? Во время очередного заседания регионального правительства глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение подчиненным подумать над обустройством личной жизни Милашиной. "Мы возьмем ее замуж, обижена, мы устроим ее жизнь", - отметил он.

Чуть позже о его поручении подробно рассказал помощник главы Чеченской Республики, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. "Мы не первый год наблюдаем нервные конвульсии Елены Милашиной по отношению к чеченцам", - отметил Дудаев и пообещал, что обустройством личной жизни и поиском чеченского молодого человека для журналистки вскоре займутся.