Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что мешает транзиту газа через Украину: Глава "Газпрома" Миллер назвал...
"Аббас пригласил Путина": Палестина подготовила неожиданный ответ на п...
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в ...
"Эрдоган готовится к выборам президента": В Турции арестовано более 10...
Главная / Политика

"Найдут возможность поговорить наедине": СМИ предсказали "высокую вероятность" переговоров Путина с Зеленским в Париже

27 ноября 2019, 12:09  •  36 • Политика
Через две недели в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четвёрки". Тема обсуждения - ситуация в Донбассе. В столице Франции впервые произойдёт встреча президентов России и Украины, но вместе с главами Франции и Германии. По данным СМИ, "высока вероятность" и отдельной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "На подобных саммитах несложно найти возможность поговорить наедине", - утверждает один из информированных источников.
О возможных переговорах глав России и Украины сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники, "близкие к подготовке саммита", который пройдет в Париже 9 декабря. Это будет первая встреча лидеров "нормандской четвёрки" - Германии, России, Франции и Украины - с 2016 года.
Более того, один из собеседников "Ъ" и вовсе предположил, что Зеленский может получить предложение приехать в Москву на торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Отметим, что в Кремле пока не подтверждают вероятность личных переговоров президента Владимира Путина с его украинским коллегой. По словам пресс-секретаря президента России, подобных намёток в программе пока нет, но помощники президентов "находятся в постоянном контакте".
Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что "так или иначе, но в рамках "нормандского формата" встретятся все четыре президента". А все остальные детали пока согласовываются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
27 ноября 2019, 02:24
«Должно щелкнуть в какой-то момент»
27 ноября 2019, 02:24
"Эрдоган готовится к выборам президента": В Турции арестовано более 100 человек за один день - Reuters
26 ноября 2019, 19:54
Матвиенко рассказала о расходах на вооружения в трехлетнем бюджете РФ
26 ноября 2019, 16:39
"Слишком поздно задумался": Война с Чечнёй началась из-за ошибки Ельцина – Коржаков
26 ноября 2019, 19:54
Сжигание "санкционных денег": Видео испанского художника выдали за российскую реальность - фото
26 ноября 2019, 23:09
Для мира с Россией Зеленский должен подчинить три группы влияния. Но не может - экс-депутат Рады
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 ноября 2019, 02:24
Истребители подняты в воздух: В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного простра...
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газов...
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майд...
27 ноября 2019, 02:09
Политолог оценил призыв партии Порошенко по поводу российского газа
27 ноября 2019, 02:24
В Вильнюсе российская несистемная оппозиция хоронила Путина – порвали два баяна
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 ноября 2019, 00:54
В Думу на следующей неделе внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться
25 ноября 2019, 11:24
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
26 ноября 2019, 06:54
"До встречи": Так и не найдя русскую подлодку, шведы вспомнили загадочные слова советского адмирала 38 лет назад
26 ноября 2019, 06:54
Маск украл идею оскандалившегося джипа Tesla у ФСБ России? В Сети показали два фото
23 ноября 2019, 17:09
Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских
24 ноября 2019, 09:24
"Пусть поёт сама себе!": Пользователи Рунета призвали к бойкоту Ротару
25 ноября 2019, 04:54
"Идиот... Это мы поняли ещё по Иловайску": Даже после разоблачения вброса в Киеве идут "унитазные споры"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.