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"Найдут возможность поговорить наедине": СМИ предсказали "высокую вероятность" переговоров Путина с Зеленским в Париже
27 ноября 2019, 12:09 • 36 • Политика
Через две недели в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четвёрки". Тема обсуждения - ситуация в Донбассе. В столице Франции впервые произойдёт встреча президентов России и Украины, но вместе с главами Франции и Германии. По данным СМИ, "высока вероятность" и отдельной встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. "На подобных саммитах несложно найти возможность поговорить наедине", - утверждает один из информированных источников.
О возможных переговорах глав России и Украины сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники, "близкие к подготовке саммита", который пройдет в Париже 9 декабря. Это будет первая встреча лидеров "нормандской четвёрки" - Германии, России, Франции и Украины - с 2016 года.
Более того, один из собеседников "Ъ" и вовсе предположил, что Зеленский может получить предложение приехать в Москву на торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Отметим, что в Кремле пока не подтверждают вероятность личных переговоров президента Владимира Путина с его украинским коллегой. По словам пресс-секретаря президента России, подобных намёток в программе пока нет, но помощники президентов "находятся в постоянном контакте".
Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что "так или иначе, но в рамках "нормандского формата" встретятся все четыре президента". А все остальные детали пока согласовываются.
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