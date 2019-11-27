"Найдут возможность поговорить наедине": СМИ предсказали "высокую вероятность" переговоров Путина с Зеленским в Париже

О возможных переговорах глав России и Украины сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на собственные источники, "близкие к подготовке саммита", который пройдет в Париже 9 декабря. Это будет первая встреча лидеров "нормандской четвёрки" - Германии, России, Франции и Украины - с 2016 года.

Более того, один из собеседников "Ъ" и вовсе предположил, что Зеленский может получить предложение приехать в Москву на торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отметим, что в Кремле пока не подтверждают вероятность личных переговоров президента Владимира Путина с его украинским коллегой. По словам пресс-секретаря президента России, подобных намёток в программе пока нет, но помощники президентов "находятся в постоянном контакте".

Дмитрий Песков в разговоре с журналистами отметил, что "так или иначе, но в рамках "нормандского формата" встретятся все четыре президента". А все остальные детали пока согласовываются.