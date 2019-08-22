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"Найдено новое оружие против Путина": Украинские СМИ вышли с провокационными заголовками
22 августа 2019, 20:09 • 190 • Политика
Украинские СМИ написали о журналистке Янине Соколовой, которая в своем вечернем шоу решила обыграть в шутливой форме мемы, созданные на тему политики Киева в России. Заголовки пестрят: "Найдено новое оружие против Путина". На деле же даже шутки на эту тему оказались не очень удачными.
Украинские СМИ рассказали о новом выпуске шоу Янины Соколовой, в котором она примерила на себя образ сотрудника секретной лаборатории и рассказала, что на Украине создали "натуральные овощи", которые станут оружием точного поражения против "кремлевской верхушки".
Испытать "оружие" Янина предложила на президенте России Владимире Путине, описав, что может с ним случиться, если он съест выращенный на Украине баклажан.
"Внутри объекта баклажан превращается в "синенький". Тут же набегает толпа учителей русского языка и избивает испытуемого указкой. Затем баклажан санкционно самоуничтожается вместе с безжизненным резервуаром", – после этих слов Соколовой зрители в зале послушно смеются.
Кроме того, она попыталась поиронизировать на тему запрета русского языка на Украине, пригрозив применить "ириски с геном Парубия", однако многие этот выпад не поняли.
"Вы правда над этим смеетесь?? Тогда вы еще более убоги, чем есть", - написал пользователей Бухгалтер Борис на сайте Obozrevatel.
Комментарий с сайта obozrevatel.com
"Рагульский гумор он такой!" - заметил Иваненко Виталий.
Комментарий с сайта obozrevatel.com
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