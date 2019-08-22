"Найдено новое оружие против Путина": Украинские СМИ вышли с провокационными заголовками

Украинские СМИ рассказали о новом выпуске шоу Янины Соколовой, в котором она примерила на себя образ сотрудника секретной лаборатории и рассказала, что на Украине создали "натуральные овощи", которые станут оружием точного поражения против "кремлевской верхушки".

Испытать "оружие" Янина предложила на президенте России Владимире Путине, описав, что может с ним случиться, если он съест выращенный на Украине баклажан.

"Внутри объекта баклажан превращается в "синенький". Тут же набегает толпа учителей русского языка и избивает испытуемого указкой. Затем баклажан санкционно самоуничтожается вместе с безжизненным резервуаром", – после этих слов Соколовой зрители в зале послушно смеются.

Кроме того, она попыталась поиронизировать на тему запрета русского языка на Украине, пригрозив применить "ириски с геном Парубия", однако многие этот выпад не поняли.

"Вы правда над этим смеетесь?? Тогда вы еще более убоги, чем есть", - написал пользователей Бухгалтер Борис на сайте Obozrevatel.

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"Рагульский гумор он такой!" - заметил Иваненко Виталий.

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