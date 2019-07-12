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"Навязать не позволим": Зеленский исключил возможность федерализации Украины
12 июля 2019, 06:24 • 67 • В мире
Киев, равно как и Кишинев, не позволят "навязать себе" какие-либо планы по федерализации, убежден украинский президент Владимир Зеленский.
С таким заявлением гарант Украины выступил на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с главой кабинета министров Молдавии Майей Санду.
По его словам, позиции Украины и Молдавии по "защите суверенитета" стран и соблюдению безопасности в регионе полностью совпадают.
В ответном слове премьер Молдавии заверила Зеленского, что Кишинев полностью поддерживает территориальную целостность Украины, а также "испытывает любовь и уважение" к украинцам.
Идею федерализации Украины яростно отвергал и предшественник Зеленского Петр Порошенко, утверждая, что Незалежная может быть исключительно унитарным государством и никаким другим.
Между тем, как считает украинский политики Виктор Медведчук, именно предоставление автономии Донбассу может стать фактором, который удержит Украину от распада.
Согласно социологическим опросам, которые проводились на территория Донбассе, не находящимся под контролем Киева, чуть менее половины жителей региона поддерживают независимость народных республик. При этом 43% поддерживают идею возвращения в состав Украины на правах автономии.
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