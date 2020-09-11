"Наводит на мысли": Лавров указал на странности в поведении соратников Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 11 сентября высказался по поводу предполагаемого отравления Алексея Навального.

Он заметил, что в настоящее время люди, сопровождавшие оппозиционера в ФРГ, "начинают потихонечку перебираться в Германию".

Министр подчеркнул, что такая ситуация разворачивается на фоне безосновательных нападок Берлина и представителей ряда других стран в сторону Москвы. В частности, обвинений в том, что российские власти якобы могли использовать против блогера отравляющие вещества.

Это очень неприятно и наводит на серьёзные мысли, - констатировал Лавров.

Он также выразил надежду на то, что немецкие власти всё-таки ответят на запрос РФ и предоставят ту информацию, которую они сейчас тщательно скрывают. Дипломат добавил, что эти сведения, возможно, удастся получить через Организацию по запрещению химического оружия.