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"Навезли болезней из разных краёв": Сатановский о коронавирусе и мигрантах в Европе

20 марта 2020, 11:35  •  29 • Политика
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса. "Ну, про преступность, терроризм, антисемитизм и всё прочее, что вместе с ними (мигрантами) Евросоюз получил, говорено сто раз. Но и болезней туда из разных краёв, откуда те прибыли, принесено столько..." - комментирует ситуацию в Европе политолог и экономист Евгений Сатановский.
Число умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек, сообщил глава департамента гражданской обороны Анджело Борелли. При этом в Китае за всё время эпидемии скончалось от вируса 3245 человек. Ситуацию в Европе прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
По его мнению, главный вопрос сейчас - как совмещаются нынешние события в Евросоюзе с принципами "гостеприимства" для мигрантов из Африки и стран Ближнего и Среднего Востока, которых в Европу за последние десять лет прибыло бессчётное количество. Эксперт напомнил, что в условиях эпидемии по отношению к собственным гражданам, больным и здоровым, власти стран Европы абсолютно безжалостны.
Ну, про преступность, терроризм, антисемитизм и всё прочее, что вместе с ними (мигрантами) Евросоюз получил, говорено сто раз. Но и болезней туда из разных краёв, откуда те прибыли, принесено столько... - пишет Сатановский в своём Telegram-канале.
Он отмечает, что коронавирус и так обозначил провал европейской медицины по всем фронтам. А с учётом сотен тысяч и миллионов тех, кто скопился на границах ЕС, в Турции и Северной Африке, вообще непонятно, что делать.
Что с этим делать? Никто из нынешних европейских идиотов-политиков не сказал? Зря. Дилемма, однако. На горлодёрстве традиционного для них популистского типа тут не продержишься. Тут дело делать надо. А они не умеют. Сытое самодовольство ни в драке не помогает и помочь не может. Ни в ситуациях типа той, которая с коронавирусом на них обрушилась. Причём ни с чего. Что называется, с ясного неба, - указывает Сатановский.
При этом Китай со своей проблемой потихоньку справляется, указывает эксперт. И такие, как он, страны, с жёсткими режимами, тоже. Демократии - нет. Причём особенно тревожная ситуация в Штатах, где с государственной медициной швах, а с контролем за передвижением населения вообще никак, добавляет Сатановский.
Что называется, "добро пожаловать в Зомбилэнд", - резюмирует он.
Напомним, что из-за эпидемии коронавируса в Европе отменён Каннский фестиваль, который должен был состояться в мае этого года. А чуть ранее был отменён песенный конкурс Евровидение-2020, пишет Nation News.

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