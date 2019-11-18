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"Наверняка забудут про Хиросиму": США требуют от Японии в 4 раза больше денег на содержание американских солдат
18 ноября 2019, 03:54 • 87 • В мире
Америка хочет, чтобы Япония в четыре раза увеличила затраты на содержание 50 тысяч американских солдат. В пять раз больше за иностранный военный контингент должна заплатить Южная Корея. В Сети уже посмеялись над "аппетитами" американцев. Telegram-канал "Выпускайте Кракена" иронизирует, что японцы забудут про сброс атомной бомбы на Хиросиму и, конечно, "заплатят".
Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула жёсткие требования к Японии и Южной Корее. Страны должны в четыре и пять раз увеличить расходы на содержание американских солдат, пишет РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.
В Японии сейчас находятся около 50 тысяч американских военных. Чтобы их прокормить, нужно в четыре раза больше денег, чем выделяет японское правительство сейчас. Требование передал летом Джон Болтон, который тогда был советником президента США по национальной безопасности. Такой же "ультиматум" выдвинули и властям Республики Корея. На 28,5 тысячи американских военных предлагают потратить в пять раз больше денег.
В Рунете уже высмеяли "скромные" запросы США. Пользователи Сети сомневаются, что кто-то всерьёз собирается настолько увеличивать суммы.
"И японцы, забывшие про Хиросиму, конечно, заплатят..." - иронизирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена".
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