"Наверняка забудут про Хиросиму": США требуют от Японии в 4 раза больше денег на содержание американских солдат

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула жёсткие требования к Японии и Южной Корее. Страны должны в четыре и пять раз увеличить расходы на содержание американских солдат, пишет РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

В Японии сейчас находятся около 50 тысяч американских военных. Чтобы их прокормить, нужно в четыре раза больше денег, чем выделяет японское правительство сейчас. Требование передал летом Джон Болтон, который тогда был советником президента США по национальной безопасности. Такой же "ультиматум" выдвинули и властям Республики Корея. На 28,5 тысячи американских военных предлагают потратить в пять раз больше денег.

В Рунете уже высмеяли "скромные" запросы США. Пользователи Сети сомневаются, что кто-то всерьёз собирается настолько увеличивать суммы.

"И японцы, забывшие про Хиросиму, конечно, заплатят..." - иронизирует Telegram-канал "Выпускайте Кракена".