"Наверняка ёкнуло": The Times отследила сердце Путина "в безмикробном пространстве"

На фоне слухов о болезни российского президента западные СМИ продолжают делать громкие предсказания о скором уходе Путина с поста. Очередным таким пророчеством разродился автор The Times Роджер Бойес. Он от всей души порадовался тому, что на выборах США победил Джо Байден: по мнению автора, демократ станет для Кремля вторым Обамой и положит конец "гангстерскому режиму" Кремля.

Журналист уверен: "Когда московские аналитики сообщили Путину, что Джо Байден, по сути, будет Бараком Обамой - 2, сердце его наверняка ёкнуло". Сам российский президент, разумеется, полностью изолирован от общества и не подвергает себя риску заразиться: автор на полном серьёзе расписывает "подмосковную виллу" с "безмикробным пространством", а также пластиковый туннель, через который к президенту якобы пускают "обеззараженных" посетителей.

"У бандитского режима Путина время на исходе", - уверен Бойес. При этом сам себе противоречит, заявляя, что Путин, "продержавшийся в Кремле 20 лет с помощью хитрости и силы", собирается "пересидеть и переиграть ещё одного президента США".

Журналист высказывает предположение, что если Джо Байден действительно станет реинкарнацией Барака Обамы, Путин может просто "отступить в свою раковину". США смогут вести дела с Россией только в том случае, если согласятся взять на вооружение методы Трампа, уверен он.