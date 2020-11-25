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"Наверняка ёкнуло": The Times отследила сердце Путина "в безмикробном пространстве"

25 ноября 2020, 22:45  •  70 • Политика
Британская газета The Times сумела отследить сердце Владимира Путина, хоть тот и "скрывается от всех в безмикробном пространстве на своей вилле". "Наверняка ёкнуло", - порадовались аналитики из Туманного Альбиона и в очередной раз предрекли "бандитскому" режиму падение.
На фоне слухов о болезни российского президента западные СМИ продолжают делать громкие предсказания о скором уходе Путина с поста. Очередным таким пророчеством разродился автор The Times Роджер Бойес. Он от всей души порадовался тому, что на выборах США победил Джо Байден: по мнению автора, демократ станет для Кремля вторым Обамой и положит конец "гангстерскому режиму" Кремля.
Журналист уверен: "Когда московские аналитики сообщили Путину, что Джо Байден, по сути, будет Бараком Обамой - 2, сердце его наверняка ёкнуло". Сам российский президент, разумеется, полностью изолирован от общества и не подвергает себя риску заразиться: автор на полном серьёзе расписывает "подмосковную виллу" с "безмикробным пространством", а также пластиковый туннель, через который к президенту якобы пускают "обеззараженных" посетителей.
"У бандитского режима Путина время на исходе", - уверен Бойес. При этом сам себе противоречит, заявляя, что Путин, "продержавшийся в Кремле 20 лет с помощью хитрости и силы", собирается "пересидеть и переиграть ещё одного президента США".
Журналист высказывает предположение, что если Джо Байден действительно станет реинкарнацией Барака Обамы, Путин может просто "отступить в свою раковину". США смогут вести дела с Россией только в том случае, если согласятся взять на вооружение методы Трампа, уверен он.

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