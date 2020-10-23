"Наверное, нужно оставить рассуждения": Голикова привела аргументы против бюджетной медицины

Голикова призналась: сторонником бюджетной медицины она не является, хотя и у страховой есть ряд недостатков. Но на сегодняшний день следует заняться устранением этих недостатков, а также дорабатывать законы, а не работать над возвратом к прошлой системе. Это заявление было сделано в интервью, которое вице-премьер дала авторам исследования "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", выпускаемом РАНХиГС.

По словам Голиковой, бюджетные средства целиком зависят от федерального финансирования, а на здравоохранение иногда выделяется больше денег, иногда меньше. В первую очередь от этого страдают регионы, потому что они иногда оказываются в ситуации дефицита.

"С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав её бюджетной, невозможно", - пояснила политик.

Она объяснила, что это повлечёт за собой глобальное перераспределение доходов и, вероятно, негативный эффект. Ещё один аргумент - соответствие страховой медицины базовому закону об основах социального страхования.

"Коль скоро Конституция подтвердила базовые основы, наверное, нужно оставить рассуждения по поводу бюджетной медицины", - предложила Татьяна Голикова.