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"Наверное, это больно": Символ США "сдался" Путину
26 июля 2020, 14:05 • 164 • В мире
Один из главных символов Соединённых Штатов - статуя Свободы, установленная на одноимённом острове в Верхней Нью-Йоркской бухте, перенесла сразу несколько ударов молнией. Пользователи Сети не замедлили отреагировать на это событие своим творчеством.
Судя по видеозаписям, появившимся в соцсетях, удары пришлись на гранитный пьедестал, а не на саму статую. В то же время сообщается о том, что молния ударила только рядом со знаменитым сооружением. Статуя, как пишут местные СМИ, не пострадала, хотя и это тоже пока не подтверждается.
На это событие пользователи ответили своим "народным творчеством". В частности, в микроблоге "Орда" выложили фотографию молнии, ударяющей по главному американскому символу и чуть ниже - картинку, на которой изображён Владимир Путин в роли древнегреческого бога Зевса, посылающего молнию из-за грозовых облаков.
"Наверное, это было больно", - комментируют пользователи.
Скриншот: Twitter/@OrdaMordora
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