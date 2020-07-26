"Наверное, это больно": Символ США "сдался" Путину

Судя по видеозаписям, появившимся в соцсетях, удары пришлись на гранитный пьедестал, а не на саму статую. В то же время сообщается о том, что молния ударила только рядом со знаменитым сооружением. Статуя, как пишут местные СМИ, не пострадала, хотя и это тоже пока не подтверждается.

На это событие пользователи ответили своим "народным творчеством". В частности, в микроблоге "Орда" выложили фотографию молнии, ударяющей по главному американскому символу и чуть ниже - картинку, на которой изображён Владимир Путин в роли древнегреческого бога Зевса, посылающего молнию из-за грозовых облаков.

"Наверное, это было больно", - комментируют пользователи.