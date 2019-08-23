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"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"

23 августа 2019, 02:39  •  101 • Политика
Разыскиваемый в России британский финансист Уильям Браудер назвал Любовь Соболь "лидером оппозиции", которого боится сам президент России Владимир Путин. "Навальный официально - фсё?" - ехидно комментирует Юлия Витязева.
После субботних митингов в Москве на Западе выбрали нового "лидера оппозиции" России, и это не Алексей Навальный. Новым "борцом с режимом", которого боится сам президент России Владимир Путин, была объявлена Любовь Соболь.
"Новый 31-летний лидер российской оппозиции Любовь Соболь ужасает Путина и его приспешников", - написал британский финансист Уильям Браудер на своей странице в Twitter.
Этого джентльмена давно разыскивает Россия за финансовые махинации и уклонение от налогов.
"Навальный официально - фсё?" - интересуется журналистка и блогер Юлия Витязева на своём tg-канале.
Напомним, что именно Любовь Соболь стала одной из центральных фигур субботних протестов в Москве. Но ещё до них она приняла участие в нескольких громких инцидентах, включая "вынос из Мосгоризбиркома на диване" и "побег из полиции". Похоже, что она в глазах Запада затмила собой стремительно теряющего популярность Алексея Навального.

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