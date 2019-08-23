"Навальный всё?": Запад нашёл нового лидера оппозиции, которого "боится Путин"

После субботних митингов в Москве на Западе выбрали нового "лидера оппозиции" России, и это не Алексей Навальный. Новым "борцом с режимом", которого боится сам президент России Владимир Путин, была объявлена Любовь Соболь.

"Новый 31-летний лидер российской оппозиции Любовь Соболь ужасает Путина и его приспешников", - написал британский финансист Уильям Браудер на своей странице в Twitter.

Этого джентльмена давно разыскивает Россия за финансовые махинации и уклонение от налогов.

"Навальный официально - фсё?" - интересуется журналистка и блогер Юлия Витязева на своём tg-канале.

Напомним, что именно Любовь Соболь стала одной из центральных фигур субботних протестов в Москве. Но ещё до них она приняла участие в нескольких громких инцидентах, включая "вынос из Мосгоризбиркома на диване" и "побег из полиции". Похоже, что она в глазах Запада затмила собой стремительно теряющего популярность Алексея Навального.