"Навальный, всё пропало": Соратники оправдались за провал

Милов оправдал провал с освобождением Навального разобщённостью оппозиции, которая не может преодолеть нытьё и "всепропальство".

Соратники Алексея Навального придумали новое оправдание своих неудач в деле освобождения их фюрера. На этот раз в качестве козла отпущения была выбрана "разобщённая оппозиция России".

По мнению соратников Навального, российская несистемная оппозиция не способна консолидироваться, а также преодолеть нытьё и "всепропальство". Поэтому никакого освобождения Навального не будет.

Нам надо напрячь силы, преодолеть отдельные элементы нытья и "всепропальства", которые, к сожалению, распространены в части оппозиционных кругов,

- заявил Владимир Милов в новом видео на YouTube-канале "Навальный Live".

Напомним, что деятельность оппозиции в России действительно сопряжена с постоянными скандалами и внутри этой самой оппозиции. И наиболее ярким примером этого служит конфликт Навального с партией "Яблоко". Основатель партии Григорий Явлинский ранее опубликовал статью, в которой подверг агрессивной критике действия членов ФБК*.

Тогда сотрудник фонда Леонид Волков раскритиковал Явлинского, назвав его "трусом",

- пишет Nation News.

*ФБК - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.