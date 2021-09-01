|
"Навальный, всё пропало": Соратники оправдались за провал
01 сентября 2021, 23:10 • 50 • Политика
Милов оправдал провал с освобождением Навального разобщённостью оппозиции, которая не может преодолеть нытьё и "всепропальство".
Соратники Алексея Навального придумали новое оправдание своих неудач в деле освобождения их фюрера. На этот раз в качестве козла отпущения была выбрана "разобщённая оппозиция России".
По мнению соратников Навального, российская несистемная оппозиция не способна консолидироваться, а также преодолеть нытьё и "всепропальство". Поэтому никакого освобождения Навального не будет.
- заявил Владимир Милов в новом видео на YouTube-канале "Навальный Live".
Напомним, что деятельность оппозиции в России действительно сопряжена с постоянными скандалами и внутри этой самой оппозиции. И наиболее ярким примером этого служит конфликт Навального с партией "Яблоко". Основатель партии Григорий Явлинский ранее опубликовал статью, в которой подверг агрессивной критике действия членов ФБК*.
- пишет Nation News.
*ФБК - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 23:30
|
26 августа 2021, 02:10
|
29 августа 2021, 06:15
|
28 августа 2021, 22:00
|
26 августа 2021, 15:00
|
26 августа 2021, 11:20
|
28 августа 2021, 22:00