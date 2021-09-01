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"Навальный, всё пропало": Соратники оправдались за провал

01 сентября 2021, 23:10  •  50 • Политика
Милов оправдал провал с освобождением Навального разобщённостью оппозиции, которая не может преодолеть нытьё и "всепропальство".
Соратники Алексея Навального придумали новое оправдание своих неудач в деле освобождения их фюрера. На этот раз в качестве козла отпущения была выбрана "разобщённая оппозиция России".
По мнению соратников Навального, российская несистемная оппозиция не способна консолидироваться, а также преодолеть нытьё и "всепропальство". Поэтому никакого освобождения Навального не будет.
Нам надо напрячь силы, преодолеть отдельные элементы нытья и "всепропальства", которые, к сожалению, распространены в части оппозиционных кругов,
- заявил Владимир Милов в новом видео на YouTube-канале "Навальный Live".
Напомним, что деятельность оппозиции в России действительно сопряжена с постоянными скандалами и внутри этой самой оппозиции. И наиболее ярким примером этого служит конфликт Навального с партией "Яблоко". Основатель партии Григорий Явлинский ранее опубликовал статью, в которой подверг агрессивной критике действия членов ФБК*.
Тогда сотрудник фонда Леонид Волков раскритиковал Явлинского, назвав его "трусом",
- пишет Nation News.
*ФБК - экстремистская организация, деятельность которой в России запрещена.

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