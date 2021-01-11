"Навальный в юбке" уходит по собственному желанию. Куда теперь пошлют Сардану Авксентьеву?

Автор:

Аля Самитова

Конспирологические версии сыплются как из рога изобилия… Или как будто их авторы срочно прочли единую методичку. "Сардану ушли, потому что она против федерального центра", "Сардана заболела, потому что ей что-то подсыпали в чай". "Её заставили уволиться, потому что скоро выборы в Госдуму".

Насчёт выборов, кстати, версия интересная. Но не будем забегать вперёд.

Повод для спекуляций

О том, что со здоровьем у "якутской девы - Робин Гуда" не всё в порядке, стало известно ещё в прошлом году. Из-за проблем с сердцем недавно её госпитализировали, а до этого мэр Якутска проходила обследование в одной из столичных клиник.

Сама Авксентьева говорит, что проблемы со здоровьем вызваны "стрессами и постоянной тревогой за город":

Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции.

Однако для некоторых "экспертов" это стало "удачным поводом" для спекуляций: мол, это только предлог, чтобы "избавиться от оппозиционного политика накануне выборов в Госдуму". Якобы дама стала настолько неугодна центральной власти, что от неё решили избавиться, а повторить "казус Фургала" побоялись из-за возможных волнений. Вспомнили эксперты и о том, как мэр Якутска призывала горожан голосовать против поправок в Конституцию.

А может, это снова пиар-ход?

В то же время прозвучали и другие предположения. Отставка по собственному желанию стала громкой, о ней заговорили. Можно ли исключать, что это был пиар-ход с прицелом на предстоящие парламентские выборы? Ведь и раньше было впечатление, что за выдвижением Авксентьевой стоит серьёзная команда профессиональных пиарщиков, что "восходящей звездой", почти сразу названной оппозиционной, она стала не просто так.

Кстати, Сардану Авксентьеву нередко сравнивали с "народным мэром" Екатеринбурга Евгением Ройзманом. И не только потому, что они оба считаются оппозиционными политиками. Дело ещё в том, за их громкими заявлениями как-то терялись реальные дела.

Вот что об этом не так давно говорил в беседе с Царьградом политолог Илья Гращенков: "Её раскрутка сегодня – это не глава муниципалитета. Я был в Якутии недавно, в Якутске, мало что изменилось при Сардане, зато я, действительно, каждый месяц слышу какое-то её заявление на федеральном уровне, которое интерпретируется и ВВС, и другими европейскими агентствами. То есть такое впечатление, что это политик международного уровня, а не мэр города Якутска".

Разочарование после очарования

Да, во время предвыборной кампании "независимый кандидат" сделал много громких заявлений, которые сразу очаровали жителей Якутска, не слишком избалованных вниманием властей. Авксентьева обещала дать бой коррупции и сократить расходы чиновников. Но можно ли считать достаточным отказ от роскошной инаугурации или продажи чиновничьих автомобилей?

Во время выборов 2018 года Авксентьева объединилась с другим кандидатом, Владимиром Фёдоровым. Тандем двух политиков даже назвали "Малдер и Скалли". После победы Авксентьева, как и обещала, назначила Фёдорова своим заместителем. Но вскоре разыгрался скандал, связанный с дипломами соратника мэра Якутска, и с ним пришлось расстаться. Потом выяснились ещё некоторые скандальные детали деятельности Фёдорова. Конечно, авторитета мэру это не прибавило.

Затем вопросы у правоохранителей возникли к другому заместителю Авксентьевой, Василию Гоголеву, тоже назначенному ею. Его заподозрили во взятке. Попал в скандал и вице-мэр Евгений Григорьев, который, став госслужащим, не отказался от управления частными компаниями.

Сказать, что мэр Якутска преуспела на хозяйственной ниве, тоже сложно. Да, она много говорила в интервью, что в городе огромный фонд ветхого деревянного жилья, что есть серьёзные проблемы с газовым оборудованием. И вроде как активно взялась за решение этих проблем.

Но вот не очень красивая деталь: мэр в красках расписывала свои усилия, благодаря которым проведён газ в некоторые дома. Но выяснилось, что план газификации этого жилья составлен ещё задолго до появления Авксентьевой, все работы шли своим чередом, а тут вдруг оказалось, что "постаралась мэр".

Громко говорила Авксентьева, скажем, о том, как ей удалось "сохранить" для бюджета Якутска 800 тысяч рублей, которые должны были заплатить модному меховщику из столицы. Но, если верить источникам, эти деньги выделялись не городом, а организаторами визита.

Не всё удачно и с решением "дорожных проблем" в Якутске. Мэр, конечно, затеяла широко освещаемую в прессе кампанию по дорожному ремонту. Но и тут не всё благополучно. Да, со скандалом расторгли договор с подрядчиками, укладывавшими асфальт чуть ли не в снег. Однако во время проведения работ, затеянных мэром, всё оказалось настолько непродуманным, что жителей некоторых микрорайонов Якутска из-за перекрытия дорог просто изолировали от остального города.

Были вопросы и к громкой истории о продаже чиновничьих внедорожников. Покупала-то их мэрия куда как дороже, чем они были потом реализованы.

Популизм или продуманные решения?

Одним из самых революционных заявлений градоначальника стало сообщение, что она решила продать здание мэрии. Вот как об этом писала сама Авксентьева в Instagram (да, следуя модному поветрию, чиновница активно общается с народом через соцсети): "Сегодня совместно мы приняли окончательное решение: начинаем готовить к продаже здание мэрии. Надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать «по дешёвке» друзьям или родственникам".

По мнению мэра, чиновникам вовсе не обязательно сидеть в дорогом здании в центре города. Для них на окраине города построят здание нового формата "без кабинетиков", все будут сидеть в общем пространстве. И это ещё не всё. Чиновников решили пересадить со служебных автомобилей на такси. По мнению Авксентьевой, это должно было стать ещё одним источником пополнения городского бюджета.

Конечно, бюджет – а в Якутске он довольно внушительный, более 18 миллиардов рублей в год, причем немалую его часть пополняет федеральный центр. Но в целом подобные решения выглядят вполне популистскими. Ведь в мэрию на окраине, чтобы решить свои вопросы, гражданам надо ещё и добраться, а в якутские морозы делать это не очень просто. Да и продать здание, на которое "уже есть покупатели", как утверждает мэр, просто так нельзя – на это надо получить согласие городской думы, депутаты которой часто выступали оппонентами Авксентьевой.

Никак не решился ещё один очень важный для жителей Якутска вопрос с бродячими животными. А ведь обещание избавить граждан от опасности быть покусанными было одним из главных в ходе предвыборной кампании. Авксентьева надеялась найти способ, чтобы отлов голодных стай, разгуливающих по городу, был и эффективным, и гуманным. Но и тут мало что изменилось. Зато на всю страну прогремел скандал с сотней усыплённых животных в одном из центров передержки.

Новая надежда оппозиции?

То есть реальные дела мэру давались с трудом. Зато сколько разговоров в прессе было по поводу "антимигрантских митингов", на которых мэр выступала в роли примирителя, или по поводу её отказа поддержать поправки к Конституции.

Об опасности этого говорил в своё время в беседе с Царьградом генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По мнению эксперта, градоначальник идеально подходит на роль либерального политика с прозападными установками, что может подтолкнуть Запад на попытку "взорвать" Россию изнутри:

Сначала в её либеральной позиции появились положительные черты, такое отсутствие ампирности, отсутствие слишком серьёзного к себе отношения, готовность распродать дорогие машины. В либерализме не всё чёрное. Он становится всё чернее и чернее с каждой новой эпохой, но изначально, где-нибудь в XVIII веке, это была довольно разумная позиция. Другой вопрос, что от этой разумности там почти ничего не осталось.

По мнению Журавлёва, в Якутске создавался идеал руководителя либерального толка, и если внедрить в российском обществе такой идеал, то через некоторое время все мэры будут либералы.

И действительно, среди российских мэров не было равных Авксеньтьевой по популярности. Это даже дало возможность некоторым либералам примерить на неё "роль Навального". Прокомментировать подобные "революционные" идеи Царьград попросил политтехнолога Марата Баширова.

Конечно, она никакой не оппозиционер в том формате, в котором мы привыкли видеть господина Навального. Но что это была яркая личность и остаётся яркой личностью – это правда. Я думаю, что она достаточно чётко реагировала на социальные настроения жителей Якутска. Можно вспомнить её такие вроде бы очень популистские шаги, это про автотранспорт, про продажу ненужных зданий городской администрации. Так что, думаю, у неё достаточно хорошее политическое будущее, если она решит им заниматься.

Насколько прав политтехнолог, мы можем увидеть в будущем, возможно, даже недалёком. На достигнутом Авксеньтьевой, скорее всего, остановиться не дадут, ведь не зря бытует мнение, что она – хорошо финансируемый и проработанный политический проект. Поэтому так много Авксентьевой в медиапространстве и так часто ей пели дифирамбы. Правда, о том, как мэр Якутска, заявившая об отмене зарубежных поездок "ради экономии бюджета", едва ли не первым делом после назначения отправилась в Токио, мало кто писал.

А ведь это довольно интересный факт. Казалось бы, если куда и отправиться госпоже Авксентьевой в первую очередь, так это в Пекин, поскольку именно с Китаем у региона самые тесные экономические связи. Но она отправляется в Японию. Зачем? Неужели, как сразу предположил ряд экспертов, в Токио мэр поехала "на смотрины"?

Не уделяли внимания в хвалебных публикациях и личным владениям "народного мэра". А ведь их не так уж и мало для человека, вроде бы не имеющего существенного источника доходов: к примеру, за 2017 год, согласно декларации, "железная якутская леди" заработала 4,5 миллиона. Немало, конечно. Но позволяют ли такие доходы владеть тремя большими земельными участками, двумя домами и тремя квартирами, одна из которых, предположительно, находится в Москве?

Так или иначе, нам только остаётся наблюдать за развитием ситуации. Хотя и сейчас понятно, что эту внезапную отставку постараются использовать для раскачки протестных настроений – не просто так звучат мнения, что "власть убрала неугодного мэра". Можно предположить, что мы ещё увидим "неистовую Сардану" в роли кандидата в депутаты Государственной Думы.

Будем наблюдать за развитием ситуации.