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07 марта 2019, 14:39  •  95 • Политика
Наталью Поклонскую, объявившую о своем желании раскрыть имеющийся у нее компромат на своих коллег, могут обвинить в шантаже, предупредил политолог Илья Гращенков, назвав депутата "Навальным в юбке".
Политолог Илья Гращенков прокомментировал заявление Натальи Поклонской о якобы имеющемся в ее распоряжении компромате на своих коллег по Госдуме и отметил, что желающую стать "Навальным в юбке" Поклонскую могут обвинить в шантаже.
Ранее экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что, благодаря руководству комиссией по этике и контролю за доходами, ей удалось собрать ценный материал на своих коллег по парламенту. "Самое время сказать о самих этих материалах", — заявила Поклонская в своей книге "Крымская весна: до и после. История из первых уст".
По словам Гращенкова, пока не совсем ясно, как Поклонская представит имеющуюся у нее информацию. "Будет ли Поклонская подходить к вопросу избирательно и предпочтет ли умолчать о ком-то из коллег?" - спросил политолог в беседе с корреспондентом Ura.ru. Кроме того, сразу же возникает вопрос, почему она не рассказала об этом в то время, когда руководила комиссией, а предпочла скрыть информацию, отметил собеседник издания.
"Хорошо бы и ей самой теперь не попасть в историю, а то вдруг кто-то решит, что это шантаж", - предупредил эксперт.
Напомним, в сентябре прошлого года комиссия Госдумы по этике и контролю за доходами была упразднена, а Наталья Поклонская перешла на должность зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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