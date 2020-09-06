"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации

"Отравление" Алексея Навального "Новичком" - это провокация, которая нужна Западу, чтобы ограничить распространение российской вакцины от COVID-19 и остановить строительство "Северного потока - 2". Так прокомментировал инцидент глава ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире "Центрального телевидения".

Он подчеркнул, что за всеми событиями, развернувшимися вокруг российского оппозиционера, стоит одна-единственная причина - непомерная жадность Запада, который хочет захватить рынок лекарств и рынок газа. Однако просто так Запад наложить санкции на Россию не может, поэтому и была придумана вся эта история с "Новичком".

"В чистом виде провокация… Наверняка Алёша уже гуляет по ночным клубам Берлина, но его не показывают", - сказал Жириновский в эфире телепередачи.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также назвал "отравление" Алексея Навального фальсификацией. В доказательство он привёл перехваченный разговор между Варшавой и Берлином, в котором обсуждается подтасовка фактов об отравлении российского оппозиционера с целью оказания давления на Россию.