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"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера

08 октября 2020, 01:10  •  66 • Политика
Немецкому таблоиду Bild прилетел иск от бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера после откровений Навального. В соцсетях уже шутят: "Навальный способен наговорить на статью не только в России".
В интервью немецкому изданию российский оппозиционер подверг Шрёдера жёсткой критике. Он назвал экс-канцлера "мальчиком на побегушках у Путина" и заявил, что тот якобы получал от Кремля "тайные платежи" в обмен на лояльность. При этом блогер признался, что у него нет никаких доказательств, но он в этом не сомневается.
После этого Шрёдер заявил, что подаёт в суд на Bild и другие СМИ, которые распространили эту информацию. Политик отметил, что обвинения основателя ФБК являются фейком, но никто из немецких журналистов не потрудился ни проверить информацию, ни взять комментарий у бывшего канцлера.
Его заявления о якобы "скрытых платежах" неверны. Сам Навальный заявил, что у него нет доказательств. Тем не менее Bild распространил эти заявления, не спрашивая моего мнения, чем серьёзно нарушил мои права, - пояснил Шрёдер Der Tagesspiegel.
Отметим, что экс-канцлер был одним из немногих западных политиков, который отказался участвовать в "спекуляциях" об отравлении Навального и потребовал привести доказательства. Telegram-канал "Расстрельный" в шутку отметил, что Навальный способен "наговорить на статью уже не только в России".
Скриншот:Telegram/Расстрельный

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