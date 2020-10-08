|
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
08 октября 2020, 01:10 • 66 • Политика
Немецкому таблоиду Bild прилетел иск от бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера после откровений Навального. В соцсетях уже шутят: "Навальный способен наговорить на статью не только в России".
В интервью немецкому изданию российский оппозиционер подверг Шрёдера жёсткой критике. Он назвал экс-канцлера "мальчиком на побегушках у Путина" и заявил, что тот якобы получал от Кремля "тайные платежи" в обмен на лояльность. При этом блогер признался, что у него нет никаких доказательств, но он в этом не сомневается.
После этого Шрёдер заявил, что подаёт в суд на Bild и другие СМИ, которые распространили эту информацию. Политик отметил, что обвинения основателя ФБК являются фейком, но никто из немецких журналистов не потрудился ни проверить информацию, ни взять комментарий у бывшего канцлера.
Отметим, что экс-канцлер был одним из немногих западных политиков, который отказался участвовать в "спекуляциях" об отравлении Навального и потребовал привести доказательства. Telegram-канал "Расстрельный" в шутку отметил, что Навальный способен "наговорить на статью уже не только в России".
Скриншот:Telegram/Расстрельный
66
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2020, 00:45
|
03 октября 2020, 16:40
|
02 октября 2020, 04:00
|
05 октября 2020, 00:45
|
04 октября 2020, 21:05
|
02 октября 2020, 21:25
|
03 октября 2020, 14:50