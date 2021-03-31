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"Навальный создал секту. Тоталитарную": Голованов раскрыл принципы вербовки "спасателей России"

31 марта 2021, 19:55  •  94 • Политика
Журналист Роман Голованов раскрыл принципы вербовки "спасателей России", к которой прибегают Алексей Навальный и его сторонники. Он отметил, что скандальный блогер фактически создал вокруг себя секту. Тоталитарную.
Такое мнение Голованов высказал, комментируя интервью бывшей сотрудницы штаба Навального Алёны Нарвской. Девушка рассказала "Газете.ру", что Навальный делает ровно то же самое, за что критикует российских чиновников. В его штабе царит жёсткая иерархия, все решения принимаются ближайшим окружением, а мнения остальных в учёт не берутся. Кругом - склоки и интриги.
Кроме того, Нарвская отметила, что руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков постоянно завышает реальные цифры протестующих.
Голованов в свою очередь заявил, что Навальный и его соратники пользуются наивностью молодёжи, которая искренне хочет изменить мир к лучшему, суёт школьников под дубинки полиции и, посмеиваясь, обещает 15 тыс. евро через ЕСПЧ в случае ареста.
Навальный создал секту. Тоталитарную. Что-то из серии "бога Кузи". Он ломал свою паству о колено. Калечил психику детей. Берлинский пациент пользовался самыми чистыми и светлыми чувствами молодёжи. Желанием поменять мир, - пишет журналист в Telegram.
Он добавил, что именно поэтому разочаровавшиеся последователи Навального, повзрослев и поняв, что их использовали, уходят от своего "пастыря", а после рассказывают СМИ о том, как всё было на самом деле.
Скриншот: Telegram/ГОЛОВАНОВ

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