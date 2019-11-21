"Навальный продемонстрировал "ошибку в собственной ДНК": Соцсети оценили иск ФБК к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подаёт в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину. В качестве причины подачи иска указано, что глава государства не вмешивается в ситуацию с уголовным преследованием ФБК.

"Давно никто так убедительно не демонстрировал ошибку в собственной ДНК", - прокомментировал иск в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.

"Президент может вмешаться в действия правоохранительных органов только в случае нарушения ими Конституции и ФЗ. Хотелось бы взглянуть на обоснование иска, где должны быть перечислены нарушения. Наверняка это будет очень смешно", - отмечает Антон @Anton2071980.

"А как же вот это вот всё "президент не должен вмешиваться, оказывать давления на суд и следственные органы"? У них память совсем отбили или просто куратор новый и он не знает истории?", - задаётся вопросом Mikhail Zankovich @MikhailZankovi1.