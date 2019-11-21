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"Навальный продемонстрировал "ошибку в собственной ДНК": Соцсети оценили иск ФБК к Путину

21 ноября 2019, 22:54  •  93 • Политика
Фонд Навального подаёт в суд на Путина за "невмешательство в ситуацию с уголовным преследованием ФБК". "Никто так убедительно не демонстрировал ошибку в собственной ДНК", - комментируют иск в соцсети.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подаёт в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину. В качестве причины подачи иска указано, что глава государства не вмешивается в ситуацию с уголовным преследованием ФБК.
"Давно никто так убедительно не демонстрировал ошибку в собственной ДНК", - прокомментировал иск в Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.
"Президент может вмешаться в действия правоохранительных органов только в случае нарушения ими Конституции и ФЗ. Хотелось бы взглянуть на обоснование иска, где должны быть перечислены нарушения. Наверняка это будет очень смешно", - отмечает Антон @Anton2071980.
"А как же вот это вот всё "президент не должен вмешиваться, оказывать давления на суд и следственные органы"? У них память совсем отбили или просто куратор новый и он не знает истории?", - задаётся вопросом Mikhail Zankovich @MikhailZankovi1.
Также пользователи напоминают, что глава государства вообще-то обладает юридической неприкосновенностью, а значит иск ФБК не имеет ровным счётом никакого смысла. Впрочем, в ФБК сами раскрыли себя, опубликовав сообщение о подаче в суд на президента России на английском языке.
Фото: скриншот Twitter/@A_Gasparyan

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