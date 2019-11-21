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"Навальный продемонстрировал "ошибку в собственной ДНК": Соцсети оценили иск ФБК к Путину
21 ноября 2019, 22:54 • 93 • Политика
Фонд Навального подаёт в суд на Путина за "невмешательство в ситуацию с уголовным преследованием ФБК". "Никто так убедительно не демонстрировал ошибку в собственной ДНК", - комментируют иск в соцсети.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подаёт в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину. В качестве причины подачи иска указано, что глава государства не вмешивается в ситуацию с уголовным преследованием ФБК.
Также пользователи напоминают, что глава государства вообще-то обладает юридической неприкосновенностью, а значит иск ФБК не имеет ровным счётом никакого смысла. Впрочем, в ФБК сами раскрыли себя, опубликовав сообщение о подаче в суд на президента России на английском языке.
Фото: скриншот Twitter/@A_Gasparyan
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