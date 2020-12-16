"Навальный полностью интегрировался в систему ФСБ": Названы истинные цели "блогера-оппозиционера"

В понедельник, 14 декабря, The Insider и Bellingcat, CNN, Der Spiegel и Алексей Навальный выпустили совместное расследование, согласно которому во всех поездках оппозиционера сопровождали сотрудники ФСБ и незаметно травили его вместе с женой. Заявление навело пользователей Сети на подозрения.

Навальный утверждает, что начал замечать признаки отравления ещё несколько лет назад. А в 2020 году его семья подверглась "отравлению" трижды. При этом своих отравителей, агентов ФСБ, он вывел на чистую воду с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с базами данных.

"Навальный полностью интегрировался в систему ФСБ - и стал самым неубиваемым активом конторы", - комментирует Telegram-канал "(...) That's Why".

Отмечается, что оппозиционер показал-мастер-класс в дисциплине "расстановка ложных целей". Потому что предлагает всем всерьёз поверить в версию с сезонными отравлениями "Новичком" два раза в год и разоблачением агентов ФСБ при помощи телефона и компании мобильной связи, которые всеми данными с ним без всяких проблем поделились.