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"Навальный полностью интегрировался в систему ФСБ": Названы истинные цели "блогера-оппозиционера"
16 декабря 2020, 01:50 • 58 • Политика
Навальный утверждает, что агенты ФСБ путешествовали с ним и несколько раз травили его и жену. "Навальный полностью интегрировался в систему ФСБ - и стал самым неубиваемым активом конторы", - комментируют в Сети.
В понедельник, 14 декабря, The Insider и Bellingcat, CNN, Der Spiegel и Алексей Навальный выпустили совместное расследование, согласно которому во всех поездках оппозиционера сопровождали сотрудники ФСБ и незаметно травили его вместе с женой. Заявление навело пользователей Сети на подозрения.
Навальный утверждает, что начал замечать признаки отравления ещё несколько лет назад. А в 2020 году его семья подверглась "отравлению" трижды. При этом своих отравителей, агентов ФСБ, он вывел на чистую воду с помощью сопоставления данных биллинга сотовых телефонов с базами данных.
Отмечается, что оппозиционер показал-мастер-класс в дисциплине "расстановка ложных целей". Потому что предлагает всем всерьёз поверить в версию с сезонными отравлениями "Новичком" два раза в год и разоблачением агентов ФСБ при помощи телефона и компании мобильной связи, которые всеми данными с ним без всяких проблем поделились.
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