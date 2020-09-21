"Навальный опять врёт": Оппозиционеру ответили на требование вернуть одежду

Блогер-оппозиционер Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике "Шарите", заявил о нахождении следов "Новичка" на своём теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду. Соответствующее сообщение появилось на сайте "борца с режимом".

Навальный посетовал, что в Германию его отправили абсолютно голого. Оппозиционер считает, что его одежда - важнейшая улика, так как на его теле есть следы "Новичка". Правда, как это бывает с Навальным, вышли некоторые неувязочки.

В Сети напомнили оппозиционеру, что, во-первых, в больницах всех всегда переодевают в свою одежду. Во-вторых, если яд был на его одежде, то кто, кроме его соратников, мог нанести отравляющее вещество? В-третьих, с одеждой Навального контактировало множество людей, но никто из них не отравился.

Но самое главное, одежда Навального находится у его же жены. Об этом писала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. По её словам, Юлия Навальная забрала вещи мужа и готова их отдать только в случае задержания и обыска.

"Короче, Алексей (Навальный), как всегда, [врёт] о том, что его вещи отобрали и спрятали чекисты. Твит Ярмыш от 20 августа. Видимо, не успела удалить, чтобы не палить новую легенду", - комментирует в Twitter "Голос Мордора".

Напомним, что, по версии Германии, Навальный якобы был отравлен новой и ещё более смертельной версией яда "Новичок". При этом, в отличие от случая в Солсбери, оппозиционер чудесным образом оказался единственным пострадавшим от действия боевого отравляющего вещества.

Фото: скриншот Twitter/@spacelordrock