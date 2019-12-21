|
"Навальный опять "эт самое ": Борца с режимом снова поймали на откровенной лжи
21 декабря 2019, 08:09 • 151 • Политика
Алексей Навальный опубликовал давно разоблаченный фейк о "дочерях" президента России Владимира Путина. "Навальный опять "эт самое", - смеются над "борцом с режимом" в соцсетях.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный снова попался на публикации фейка. На этот раз это давно разоблаченная история о "тайных дочерях" президента России Владимира Путина.
Речь идёт о ролике Навального под громким заголовком "Путин отказался от своих дочерей". На видео показаны фотографии двух девушек. Одна из них - бывший юрист Росмолодежи Дарья Захарова, однако в фейке она выдается за дочь Путина - Марию.
Напомним, что на большой пресс-конференции Путина в Москве западные журналисты в очередной раз подняли тему его дочерей. Президент России не стал отвечать на эти вопросы.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva
Подпишитесь на нас
Загрузка...
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 декабря 2019, 09:54
|
16 декабря 2019, 17:39
|
16 декабря 2019, 07:54
|
14 декабря 2019, 10:24
|
19 декабря 2019, 17:09
|
20 декабря 2019, 02:54
|
14 декабря 2019, 13:39