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"Навальный опять "эт самое ": Борца с режимом снова поймали на откровенной лжи

21 декабря 2019, 08:09  •  151 • Политика
Алексей Навальный опубликовал давно разоблаченный фейк о "дочерях" президента России Владимира Путина. "Навальный опять "эт самое", - смеются над "борцом с режимом" в соцсетях.
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный снова попался на публикации фейка. На этот раз это давно разоблаченная история о "тайных дочерях" президента России Владимира Путина.
Речь идёт о ролике Навального под громким заголовком "Путин отказался от своих дочерей". На видео показаны фотографии двух девушек. Одна из них - бывший юрист Росмолодежи Дарья Захарова, однако в фейке она выдается за дочь Путина - Марию.
"Навальный опять "эт самое". Вторая девушка, которую он выдаёт за дочь Путина Марию, на самом деле - Дарья Захарова, бывший юрист Росмолодежи. В России этот древний фейк давно разоблачён. На западе все ещё верят в то, что это - Мария. А Навальный опять... Или снова?" - комментирует позор Навального в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Карнавальный свою дочь от афроамериканцев калифорнийских пусть бережет))" - пишет @ITcrowd7, намекая на заграничную учёбу дочери "борца с режимом".
"Навральному лишь бы сбрехнуть, как дурной собаке", - отмечает Михаил @MKhaldendy.
Напомним, что на большой пресс-конференции Путина в Москве западные журналисты в очередной раз подняли тему его дочерей. Президент России не стал отвечать на эти вопросы.
Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva

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