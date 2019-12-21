"Навальный опять "эт самое ": Борца с режимом снова поймали на откровенной лжи

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный снова попался на публикации фейка. На этот раз это давно разоблаченная история о "тайных дочерях" президента России Владимира Путина.

Речь идёт о ролике Навального под громким заголовком "Путин отказался от своих дочерей". На видео показаны фотографии двух девушек. Одна из них - бывший юрист Росмолодежи Дарья Захарова, однако в фейке она выдается за дочь Путина - Марию.

"Навальный опять "эт самое". Вторая девушка, которую он выдаёт за дочь Путина Марию, на самом деле - Дарья Захарова, бывший юрист Росмолодежи. В России этот древний фейк давно разоблачён. На западе все ещё верят в то, что это - Мария. А Навальный опять... Или снова?" - комментирует позор Навального в Twitter журналистка и блогер Юлия Витязева. "Карнавальный свою дочь от афроамериканцев калифорнийских пусть бережет))" - пишет @ITcrowd7, намекая на заграничную учёбу дочери "борца с режимом". "Навральному лишь бы сбрехнуть, как дурной собаке", - отмечает Михаил @MKhaldendy.

Напомним, что на большой пресс-конференции Путина в Москве западные журналисты в очередной раз подняли тему его дочерей. Президент России не стал отвечать на эти вопросы.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva