|
"Навальный не вернётся": Журналист раскрыла новую тактику блогера и его кураторов
01 октября 2020, 17:00 • 158 • Политика
Журналист Юлия Витязева раскрыла новую тактику кураторов "оппозиционера" Алексея Навального. "Навальный не вернётся", - отмечает Витязева.
Возвращаться в Россию Навальному невыгодно, считает журналистка. Причём невыгодно не только ему, но в первую очередь его западным кураторам.
"Использовать его в качестве "лидера оппозиции в изгнании" гораздо эффективнее, чем возвращать в Россию", - написала она в своём аккаунте в Twitter, отметив, что к тому же после всей истории с "отравлением" Навальный "окончательно стал посмешищем" в нашей стране.
Напомним, Навальный обещал вернуться в Россию, однако "переобулся" и в этом заявлении. О планах Навального рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По её словам, блогер пока по-прежнему остаётся в Германии в связи с продолжением лечения.
Отметим, что врачи Charite выписали Алексея Навального из немецкой клиники. От "берлинского пациента" тут избавились всего за месяц. По подсчётам клиники, Навальный провёл у них 32 дня. В свете обвинений в "отравлении" блогера ядом типа "Новичка" скорость выздоровления оппозиционера кажется фантастической. Стоит отметить что Навальный действительно не торопится возвращаться в Россию.
158
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 сентября 2020, 05:10
|
26 сентября 2020, 00:25
|
26 сентября 2020, 08:40
|
28 сентября 2020, 00:05
|
27 сентября 2020, 22:15
|
26 сентября 2020, 13:15
|
26 сентября 2020, 23:20