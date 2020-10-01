Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло...
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
Главная / Политика

"Навальный не вернётся": Журналист раскрыла новую тактику блогера и его кураторов

01 октября 2020, 17:00  •  158 • Политика
Журналист Юлия Витязева раскрыла новую тактику кураторов "оппозиционера" Алексея Навального. "Навальный не вернётся", - отмечает Витязева.
Возвращаться в Россию Навальному невыгодно, считает журналистка. Причём невыгодно не только ему, но в первую очередь его западным кураторам.
"Использовать его в качестве "лидера оппозиции в изгнании" гораздо эффективнее, чем возвращать в Россию", - написала она в своём аккаунте в Twitter, отметив, что к тому же после всей истории с "отравлением" Навальный "окончательно стал посмешищем" в нашей стране.
Напомним, Навальный обещал вернуться в Россию, однако "переобулся" и в этом заявлении. О планах Навального рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По её словам, блогер пока по-прежнему остаётся в Германии в связи с продолжением лечения.
Отметим, что врачи Charite выписали Алексея Навального из немецкой клиники. От "берлинского пациента" тут избавились всего за месяц. По подсчётам клиники, Навальный провёл у них 32 дня. В свете обвинений в "отравлении" блогера ядом типа "Новичка" скорость выздоровления оппозиционера кажется фантастической. Стоит отметить что Навальный действительно не торопится возвращаться в Россию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



158
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 09:40
Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
26 сентября 2020, 00:25
Геостратег высказался о сигнале Путина чиновникам: "Не вынуждайте меня..."
26 сентября 2020, 08:40
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
27 сентября 2020, 22:15
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
26 сентября 2020, 13:15
"Какой ужас": в России высказались о "смертельной угрозе" Украине
26 сентября 2020, 23:20
Погибшим украинским курсантам перед полётом предлагали «бомбить Воронеж»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.