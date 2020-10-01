"Навальный не вернётся": Журналист раскрыла новую тактику блогера и его кураторов

Возвращаться в Россию Навальному невыгодно, считает журналистка. Причём невыгодно не только ему, но в первую очередь его западным кураторам.

"Использовать его в качестве "лидера оппозиции в изгнании" гораздо эффективнее, чем возвращать в Россию", - написала она в своём аккаунте в Twitter, отметив, что к тому же после всей истории с "отравлением" Навальный "окончательно стал посмешищем" в нашей стране.

Напомним, Навальный обещал вернуться в Россию, однако "переобулся" и в этом заявлении. О планах Навального рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По её словам, блогер пока по-прежнему остаётся в Германии в связи с продолжением лечения.

Отметим, что врачи Charite выписали Алексея Навального из немецкой клиники. От "берлинского пациента" тут избавились всего за месяц. По подсчётам клиники, Навальный провёл у них 32 дня. В свете обвинений в "отравлении" блогера ядом типа "Новичка" скорость выздоровления оппозиционера кажется фантастической. Стоит отметить что Навальный действительно не торопится возвращаться в Россию.