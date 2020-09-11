|
"Навальный не хочет расследования?": Соловьёв разобрал ответ прокуратуры Берлина на запрос России
11 сентября 2020, 20:20 • 90 • Политика
Генпрокуратура Берлина получила запрос России по Навальному, но не передаст никаких материалов без разрешения оппозиционера. "То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?" - задался логичным вопросом телеведущий Владимир Соловьёв.
В Генпрокуратуре Берлина сообщили, что получили запрос России по Алексею Навальному, но могут передать данные о состоянии блогера-оппозиционера только с его согласия. Ответ немецкой стороны прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Вопрос важный, так как Берлин требует от Москвы объяснений по поводу ситуации с "отравлением" российского оппозиционера, но при этом отказывается предоставить какие-либо данные, включая результаты анализов "борца с режимом". Образцы, взятые у Навального во время лечения в Омске, никакого яда не показали.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт срочно сел в Омске, где оппозиционеру была оказана срочная помощь. Через двое суток с разрешения Кремля Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите". А спустя ещё некоторое время немецкие специалисты заявили, что оппозиционер был отравлен "Новичком".
90
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 сентября 2020, 19:55
|
05 сентября 2020, 13:05
|
07 сентября 2020, 02:40
|
09 сентября 2020, 01:25
|
07 сентября 2020, 01:45
|
06 сентября 2020, 18:25
|
05 сентября 2020, 06:40