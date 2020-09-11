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"Навальный не хочет расследования?": Соловьёв разобрал ответ прокуратуры Берлина на запрос России

11 сентября 2020, 20:20  •  90 • Политика
Генпрокуратура Берлина получила запрос России по Навальному, но не передаст никаких материалов без разрешения оппозиционера. "То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования?" - задался логичным вопросом телеведущий Владимир Соловьёв.
В Генпрокуратуре Берлина сообщили, что получили запрос России по Алексею Навальному, но могут передать данные о состоянии блогера-оппозиционера только с его согласия. Ответ немецкой стороны прокомментировал российский телеведущий Владимир Соловьёв.
То есть если Навальный против передачи материала, то он не хочет возбуждения уголовного дела и проведения расследования? - задал ведущий уточняющий вопрос в своём Telegram-канале.
Вопрос важный, так как Берлин требует от Москвы объяснений по поводу ситуации с "отравлением" российского оппозиционера, но при этом отказывается предоставить какие-либо данные, включая результаты анализов "борца с режимом". Образцы, взятые у Навального во время лечения в Омске, никакого яда не показали.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт срочно сел в Омске, где оппозиционеру была оказана срочная помощь. Через двое суток с разрешения Кремля Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите". А спустя ещё некоторое время немецкие специалисты заявили, что оппозиционер был отравлен "Новичком".

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