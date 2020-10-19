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"Навальный нашёлся!" Но... Власти немецкого Ибаха извинились перед людьми за "оппозиционного гостя"
19 октября 2020, 19:35 • 154 • В мире
Агентство DPA несколько дней назад подтвердило информацию о том, что Навальный после лечения в клинике "Шарите" отправился на отдых в курортный город Ибах, расположенный на немецко-швейцарской границе.
Как уже известно, оппозиционный блогер снял дом в очень дорогом и пафосном местечке Хотценвальде в живописном районе горного массива Шварцвальд, что на юге Германии.
Место выбрано не просто так: оно довольно труднодоступно и серьёзно охраняется, посторонним попасть туда сложно, обычно в Ибахе отдыхают очень состоятельные люди.
Но о цене подобного отдыха Навальному можно не беспокоиться, ведь среди его спонсоров такие люди, как бывший замминистра финансов России, экс-замглавы Центробанка, хорошо поспекулировавший с ГКО во время дефолта 1998 года "экономист" Сергей Алексашенко.
Вот как об этом писало немецкое издание Augsburger Allgemeine Zeitung: "Здание муниципалитета в спешном порядке переоборудовали под штаб полиции, куда постоянно заходят и выходят люди в штатском, у каждого над ухом просматриваются прозрачные провода наушников для связи. Мобильный интернет в Ибахе не работает. Над деревней постоянно жужжат дроны. От былой безмятежности не осталось и следа".
И действительно, пребывание здесь Навального добавило неудобств жителям и ряд ограничений. Пришлось местному бургомистру разъяснять жителям создавшуюся ситуацию и дать ответ на "многочисленные запросы" о том, что же происходит в столь тихом месте.
"Для нас важно держать вас в курсе происходящего в максимально возможной степени. С этой недели в Ибахе находится гость, попавший в самый центр общественных интересов. Его и его семье требуется очень высокий уровень защиты. Этим занимается полиция. Муниципальные власти поддерживают все действия, направленные на это. Как сообщает пресса, речь идёт о российском оппозиционном политике Алексее Навальном", - объясняется в обращении.
Жизнь в общине с момента приезда Навального изменилась. Поэтому власти просят местных жителей "понять необходимые меры и даже рассчитывают на посильную помощь".
Скриншот: Муниципалитет Ибах/gemeinde-ibach.de/Aktuelles
Что можно сказать по этому поводу? Подготовка "Гуайдо для России" идёт полным ходом, на это не жалеют ни средств, ни времени. Да и соратники Навального не сидят сложа руки, а тоже раздают интервью западной прессе.
Подписано обращение бургомистром местной общины Гельмутом Кайзером.
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