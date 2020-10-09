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"Навальный лишь пешка": Политолог раскрыл главную суть провокации с "Новичком"
09 октября 2020, 07:25 • 45 • Политика
Политолог Юрий Самонкин назвал Навального пешкой в санкционной игре против России. По словам эксперта, вся история с отравлением "написана" в США с целью остановить "Северный поток - 2".
Ситуация с Алексеем Навальным попахивает провокацией и международным шантажом. Такое мнение высказал президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин, комментируя совместное заявление МИД Германии и Франции.
Внешнеполитические ведомства двух стран объявили, что направят в ЕС свои предложения по новым санкциям против России в связи с "отравлением" Навального. Ограничения наложат на всех, кого Берлин и Париж сочтут виновными в ситуации с российским оппозиционером.
Юрий Самонкин считает, что всё это провокация Вашингтона с целью остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". США сами хотят продавать Европе свой более дорогой сланцевый газ, а российско-германский проект ставит крест на этих планах. При этом Навальный является лишь пешкой в большой геополитической игре.
Он добавил, что если американцы всё-таки дожмут европейцев и проект "Северного потока - 2" будет закрыт, то пострадает от этого в первую очередь ЕС. Потому что Россия может переориентироваться на Азию, а вот у Европы такой альтернативы нет.
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