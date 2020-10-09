"Навальный лишь пешка": Политолог раскрыл главную суть провокации с "Новичком"

Ситуация с Алексеем Навальным попахивает провокацией и международным шантажом. Такое мнение высказал президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин, комментируя совместное заявление МИД Германии и Франции.

Внешнеполитические ведомства двух стран объявили, что направят в ЕС свои предложения по новым санкциям против России в связи с "отравлением" Навального. Ограничения наложат на всех, кого Берлин и Париж сочтут виновными в ситуации с российским оппозиционером.

Юрий Самонкин считает, что всё это провокация Вашингтона с целью остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". США сами хотят продавать Европе свой более дорогой сланцевый газ, а российско-германский проект ставит крест на этих планах. При этом Навальный является лишь пешкой в большой геополитической игре.

"Германия и Франция являются не вполне суверенными государствами и действуют по указке Брюсселя, который и раскручивает маховик с Навальным по звонку из Вашингтона", - сказал Юрий Самонкин в беседе Nation News.

Он добавил, что если американцы всё-таки дожмут европейцев и проект "Северного потока - 2" будет закрыт, то пострадает от этого в первую очередь ЕС. Потому что Россия может переориентироваться на Азию, а вот у Европы такой альтернативы нет.