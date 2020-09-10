"Навальный был отравлен НЕ "Новичком": Попов разъяснил сенсацию Die Zeit

Напомним, по версии еженедельной газеты Die Zeit, Алексею Навальному удалось выжить благодаря пилотам рейса Томск - Москва, которые мгновенно среагировали на нештатную ситуацию на борту и экстренно посадили самолёт в Омске.

Кроме того, по мнению автора статьи, решающую роль в спасении блогера сыграли и омские врачи, "которые тут же ввели Навальному противоядие - атропин".

Есть и ещё одна сенсационная подробность, выданная СМИ. По версии издания, российский оппозиционер якобы был "отравлен" "новым веществом группы "Новичок". Мол, этот яд мощнее, но действует медленнее.

Российский журналист Евгений Попов сделал два вывода из статьи.

"Что мы узнали из громкой статьи Die Zeit, - отметил телеведущий в своём авторском Telegram-канале popovrtr - буквально по пунктам: - 1. Навальный был отравлен НЕ "Новичком". 2. Навального спасли лётчики и омские врачи".

Резюмируя свой пост, Попов иронично заметил: "Хоть какая-то ясность".