"Навальные" санкции США против России ждут подписи Трампа - CNN

По словам источников, санкции против России, связанные с раздутым Западом скандалом вокруг блогера Алексея Навального, уже готовы. По данным телеканала, официальное введение санкций требует полного утверждения со стороны всех федеральных органов государственной власти США, включая подпись Трампа.

Ранее в ФРГ допустили возможное ужесточение мер против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Оппозиционер представил разговор с якобы своим отравителем, а затем депутат бундестага Юрген Хардт заявил, что ФРГ должна отреагировать на это.