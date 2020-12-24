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"Навальные" санкции США против России ждут подписи Трампа - CNN
24 декабря 2020, 15:10 • 67 • Политика
"Навальные" санкции США против России уже ждут подписи президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, знакомые с процессом.
По словам источников, санкции против России, связанные с раздутым Западом скандалом вокруг блогера Алексея Навального, уже готовы. По данным телеканала, официальное введение санкций требует полного утверждения со стороны всех федеральных органов государственной власти США, включая подпись Трампа.
Ранее в ФРГ допустили возможное ужесточение мер против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Оппозиционер представил разговор с якобы своим отравителем, а затем депутат бундестага Юрген Хардт заявил, что ФРГ должна отреагировать на это.
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