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"Навальнята" даже не поняли, как их окружили: "30 секунд - и всё!"

21 апреля 2021, 21:00  •  73 • Политика
Полицейские в штатском оперативно задержали участников незаконной акции за Навального. "Шли штатские вместе с митингующими. Правда, одинаково одетые. Но их за полицейских и не принимали. А потом 30 секунд - и всё!" - комментирует обозреватель Царьграда Александр Гришин.
Полиция России показала мастер-класс по задержанию участников несогласованной акции в поддержку Навального. Видеозапись была опубликована в социальной сети Twitter.
На кадрах видно, как толпа "навальнят" идёт по улице, скандируя антиправительственные лозунги. Однако в один момент толпу останавливают идущие впереди люди. Внезапно оказывается, что участники незаконной акции окружены оперативниками в штатском.
Давно пора вот так работать, а то иногда кажется, что полиция митингующих охраняет,
- комментирует опубликовавший видео пользователь соцсети под ником Графин невежливый @art100780.
Просто шикарно. Шли штатские вместе с митингующими. Правда, одинаково одетые. Но их за полицейских и не принимали. А потом 30 секунд - и всё!
- соглашается обозреватель Царьграда Александр Гришин.
Напомним, что соратники Навального назначили несанкционированную акцию на среду, 21 апреля, так и не собрав заявленные 500 тысяч участников. Эксперты указывают, что "навальнисты" поспешили с акцией в связи с посланием президента России Федеральному Собранию.
Фото: скриншот Twitter/@art100780

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