"Навальнята" даже не поняли, как их окружили: "30 секунд - и всё!"

Полицейские в штатском оперативно задержали участников незаконной акции за Навального. "Шли штатские вместе с митингующими. Правда, одинаково одетые. Но их за полицейских и не принимали. А потом 30 секунд - и всё!" - комментирует обозреватель Царьграда Александр Гришин.

Полиция России показала мастер-класс по задержанию участников несогласованной акции в поддержку Навального. Видеозапись была опубликована в социальной сети Twitter.

На кадрах видно, как толпа "навальнят" идёт по улице, скандируя антиправительственные лозунги. Однако в один момент толпу останавливают идущие впереди люди. Внезапно оказывается, что участники незаконной акции окружены оперативниками в штатском.

Давно пора вот так работать, а то иногда кажется, что полиция митингующих охраняет,

- комментирует опубликовавший видео пользователь соцсети под ником Графин невежливый @art100780.

Просто шикарно. Шли штатские вместе с митингующими. Правда, одинаково одетые. Но их за полицейских и не принимали. А потом 30 секунд - и всё!

- соглашается обозреватель Царьграда Александр Гришин.

Напомним, что соратники Навального назначили несанкционированную акцию на среду, 21 апреля, так и не собрав заявленные 500 тысяч участников. Эксперты указывают, что "навальнисты" поспешили с акцией в связи с посланием президента России Федеральному Собранию.

Фото: скриншот Twitter/@art100780