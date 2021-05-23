Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся&quo...
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский дипломат предупредил о грядущей катастрофе с Крымом
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Главная / Политика

"Навальнятам" на заметку: План захвата основателя Nexta подсказал Киев

23 мая 2021, 22:15  •  115 • Политика
План захвата основателя и главреда NEXTA подсказал Киев. Белоруссии оставалось только им воспользоваться. Историю Романа Протасевича стоит взять "навальнятам" на заметку.
"Короче, батька осуществил план, подсказанный ему украинскими спецслужбами. Дмитрий Гордон, Bellingcat, Христо Грозев и вот это всё", - написал автор Telegram-канала "Голос Мордора".
Он также отметил, что на Романа Протасевича плевать "цивилизованному миру", но они не могут игнорировать дальнейшее развитие событий. Весь основатель NEXTA сейчас вполне может начать "петь" - и мир узнает много интересного. Под ударом окажутся и спонсоры Протасевича, и другие заинтересованные люди.
"Жить ведь очень хочется", - объяснил возможный ход мыслей "Голос Мордора".
"Мгновенным подрывом пуканов шумеров, змагаров и нашей либерды удовлетворён. Надо повторить", - саркастически написал политолог Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно об экстренной посадке в аэропорту Минска летевшего из Афин в Вильнюс самолёта авиакомпании Ryanair. Среди его пассажиров и был Роман Протасевич. Министерства иностранных дел нескольких европейских стран уже выдвинули требования властям Белоруссии: инцидент с лайнером расследовать, всех без исключения пассажиров отпустить.
Telegram-канал NEXTA, основанный Протасевичем, являлся координационным ресурсом протестов в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов 2020 года. В постах, помимо прочего, помещалась запрещённая белорусским законодательством информация. Были обнародованы даже личные данные представителей силовых ведомств Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
23 мая 2021, 03:55
Блогер объединил цитаты Путина и Лаврова. Русские рыдали: "Вы хоть понимаете, что натворили?"
23 мая 2021, 05:45
Камалу Харрис поймали на оскорбительном жесте после рукопожатия с президентом
23 мая 2021, 03:55
Украина останется без Чёрного моря: Генерал ВСУ озвучил условие
23 мая 2021, 00:15
Россию предупредили о космолётах США: "Может нести до 6 ядерных боеголовок"
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2021, 01:40
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
22 мая 2021, 14:10
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на границе
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
17 мая 2021, 20:30
Воры в законе угрожают Зеленскому расправой после санкций СНБО
18 мая 2021, 13:55
Украинские издания сообщили о планах строительства нового водохранилища под Симферополем – в чём подвох?
19 мая 2021, 02:45
К обыскам в доме Кличко СБУ приплела Россию
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.