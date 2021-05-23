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"Навальнятам" на заметку: План захвата основателя Nexta подсказал Киев
23 мая 2021, 22:15 • 115 • Политика
План захвата основателя и главреда NEXTA подсказал Киев. Белоруссии оставалось только им воспользоваться. Историю Романа Протасевича стоит взять "навальнятам" на заметку.
"Короче, батька осуществил план, подсказанный ему украинскими спецслужбами. Дмитрий Гордон, Bellingcat, Христо Грозев и вот это всё", - написал автор Telegram-канала "Голос Мордора".
Он также отметил, что на Романа Протасевича плевать "цивилизованному миру", но они не могут игнорировать дальнейшее развитие событий. Весь основатель NEXTA сейчас вполне может начать "петь" - и мир узнает много интересного. Под ударом окажутся и спонсоры Протасевича, и другие заинтересованные люди.
"Жить ведь очень хочется", - объяснил возможный ход мыслей "Голос Мордора".
"Мгновенным подрывом пуканов шумеров, змагаров и нашей либерды удовлетворён. Надо повторить", - саркастически написал политолог Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно об экстренной посадке в аэропорту Минска летевшего из Афин в Вильнюс самолёта авиакомпании Ryanair. Среди его пассажиров и был Роман Протасевич. Министерства иностранных дел нескольких европейских стран уже выдвинули требования властям Белоруссии: инцидент с лайнером расследовать, всех без исключения пассажиров отпустить.
Telegram-канал NEXTA, основанный Протасевичем, являлся координационным ресурсом протестов в Белоруссии, начавшихся после президентских выборов 2020 года. В постах, помимо прочего, помещалась запрещённая белорусским законодательством информация. Были обнародованы даже личные данные представителей силовых ведомств Белоруссии.
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