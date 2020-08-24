"Навального отравили "Новичком"? На "Эхе Москвы" всё "выяснили" без всяких немецких врачей

Согласно результатам диагностики, проведённой немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, сообщила берлинская клиника "Шарите". Сотрудник радиостанции "Эхо Москвы" Александр Плющев провёл собственное расследование и выяснил, что российского оппозиционера отравили "Новичком".

Он пишет, что против Навального было применено боевое отравляющее вещество. Такой вывод он сделал на основе статьи из "Википедии", где ингибиторы холинэстеразы значатся одним из компонентов пресловутого яда "Новичок".

"Всякие фосфорорганические соединения, включая пресловутый "Новичок", - это тоже ингибиторы холинэстеразы и есть", - пишет на своём Telegram-канале журналист "Эха Москвы".

Напомним, что в 2018 году Россию обвинили в отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Утверждалось, что против них был применён суперяд "Новичок". При этом оба "отравленных" остались живы, а никаких доказательств их отравления так представлено и не было.

Фото: скриншот Telegram-канала PLUSHEV/ПЛЮЩЕВ