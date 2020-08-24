"Навального отравили, чем - не знаем": Немецкая клиника представила "экспертное" заключение

Специалисты берлинской клиники Charite пришли к итоговому заключению, проанализировав результаты обследования Алексея Навального.

Утверждается, что блогер якобы всё же стал жертвой отравления. Между тем в настоящее время его здоровью уже ничего угрожает.

"Точно вещество ещё не выявлено, проводятся исследования", - отмечается, однако, в сообщении медучреждения.

Согласно предположениям экспертов, против Навального могли использовать вещество из класса ингибиторов холинэстеразы. По их словам, таковы предварительные результаты клинической экспертизы.