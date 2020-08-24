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"Навального отравили, чем - не знаем": Немецкая клиника представила "экспертное" заключение

24 августа 2020, 20:35  •  99 • Политика
Немецкая клиника представила "экспертное" заключение, оценив итоги обследования Алексея Навального: мол, блогера отравили, чем - не знаем. Отмечается, что точно вещество установить не удалось. Между тем в настоящее время здоровью "пострадавшего" уже ничего угрожает.
Специалисты берлинской клиники Charite пришли к итоговому заключению, проанализировав результаты обследования Алексея Навального.
Утверждается, что блогер якобы всё же стал жертвой отравления. Между тем в настоящее время его здоровью уже ничего угрожает.
"Точно вещество ещё не выявлено, проводятся исследования", - отмечается, однако, в сообщении медучреждения.
Согласно предположениям экспертов, против Навального могли использовать вещество из класса ингибиторов холинэстеразы. По их словам, таковы предварительные результаты клинической экспертизы.

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