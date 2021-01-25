|
"Навальнисты" есть внутри российской элиты? Как прижать к стенке предателей, объяснил Михеев
25 января 2021, 14:25 • 93 • Политика
"Навальнисты" есть внутри российской элиты? Такую вероятность не исключил политолог Сергей Михеев, рассуждая о чётко срежиссированной цепочке событий вокруг блогера. Он объяснил, как прижать к стенке предателей.
Политолог Сергей Михеев в эфире программы "Михеев. Итоги" на канале Царьград заявил о том, что Алексей Навальный уже давно утратил какую-либо самостоятельность.
Он выразил уверенность, что кураторы блогера действуют из-за рубежа. Притом действуют довольно слаженно.
Михеев обратил внимание на то, как чётко выстраивалась цепочка событий вокруг оппозиционера в последние полгода: "Хорошо срежиссировано".
Особенно в последний месяц: сначала беседа с "отравителем", затем заявление о возвращении в Россию, и точно к моменту очевидного ареста Навального был запущен фейк про "дворец Путина".
Однако политолог не исключил, что среди покровителей блогера есть и представители наших властей. Вычислить предателей можно будет в ближайшей перспективе, предположил эксперт.
Он подчеркнул, что если даже сейчас Навальный будет отпущен и начнёт и дальше развивать деятельность по подрыву государственности в нашей стране, то это будет свидетельствовать лишь об одном:
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 января 2021, 16:00
|
24 января 2021, 15:30
|
23 января 2021, 20:15
|
20 января 2021, 18:00
|
19 января 2021, 10:50
|
18 января 2021, 22:55
|
20 января 2021, 09:45