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"Навальнисты" есть внутри российской элиты? Как прижать к стенке предателей, объяснил Михеев

25 января 2021, 14:25  •  93 • Политика
"Навальнисты" есть внутри российской элиты? Такую вероятность не исключил политолог Сергей Михеев, рассуждая о чётко срежиссированной цепочке событий вокруг блогера. Он объяснил, как прижать к стенке предателей.
Политолог Сергей Михеев в эфире программы "Михеев. Итоги" на канале Царьград заявил о том, что Алексей Навальный уже давно утратил какую-либо самостоятельность.
Вопрос только в том, кто и как его ведёт, - подчеркнул эксперт.
Он выразил уверенность, что кураторы блогера действуют из-за рубежа. Притом действуют довольно слаженно.
Михеев обратил внимание на то, как чётко выстраивалась цепочка событий вокруг оппозиционера в последние полгода: "Хорошо срежиссировано".
Особенно в последний месяц: сначала беседа с "отравителем", затем заявление о возвращении в Россию, и точно к моменту очевидного ареста Навального был запущен фейк про "дворец Путина".
Однако политолог не исключил, что среди покровителей блогера есть и представители наших властей. Вычислить предателей можно будет в ближайшей перспективе, предположил эксперт.
Он подчеркнул, что если даже сейчас Навальный будет отпущен и начнёт и дальше развивать деятельность по подрыву государственности в нашей стране, то это будет свидетельствовать лишь об одном:
Есть довольно серьёзная группа элиты внутри России, заинтересованная в том, чтобы он существовал дальше в политике.

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