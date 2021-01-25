"Навальнисты" есть внутри российской элиты? Как прижать к стенке предателей, объяснил Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире программы "Михеев. Итоги" на канале Царьград заявил о том, что Алексей Навальный уже давно утратил какую-либо самостоятельность.

Вопрос только в том, кто и как его ведёт, - подчеркнул эксперт.

Он выразил уверенность, что кураторы блогера действуют из-за рубежа. Притом действуют довольно слаженно.

Михеев обратил внимание на то, как чётко выстраивалась цепочка событий вокруг оппозиционера в последние полгода: "Хорошо срежиссировано".

Особенно в последний месяц: сначала беседа с "отравителем", затем заявление о возвращении в Россию, и точно к моменту очевидного ареста Навального был запущен фейк про "дворец Путина".

Однако политолог не исключил, что среди покровителей блогера есть и представители наших властей. Вычислить предателей можно будет в ближайшей перспективе, предположил эксперт.

Он подчеркнул, что если даже сейчас Навальный будет отпущен и начнёт и дальше развивать деятельность по подрыву государственности в нашей стране, то это будет свидетельствовать лишь об одном: