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"Навальнисты снова в истерике": Журналист объяснил особенность нового законопроекта о депутатах

05 мая 2021, 00:25  •  48 • Политика
Журналист Андрей Вышинский объяснил особенность нового законопроекта о депутатах, который запрещает баллотироваться людям, причастным к терроризму или экстремизму. "Навальнисты снова в истерике", - пишет он.
Новый законопроект вызвал весьма бурную реакцию среди сторонников Алексея Навального, которые увидели в нём попытку ограничить возможности противников власти.
Навальнисты снова в истерике. Опять обидели Алёшу. Скудоумные головы считают, что закон направлен против всех оппонентов Путина, - пишет Вышинский в Telegram.
Журналист при этом обратил внимание, что законопроект был внесён представителями всех фракций, включая оппозиционные. А разработала его думская комиссия, которая расследует случаи вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Кроме того, Вышинский обратил внимание, что сами граждане России поддерживают усиление ответственности за экстремизм и терроризм.
Скриншот:Telegram/Андрей Вышинский
Напомним, что ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, который предлагает запретить лицам, причастным к террористической или экстремистской деятельности, участвовать в парламентских выборах. В пояснительной записке уточняется, что определять, причастен человек к запрещённой деятельности или нет, должен суд.

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