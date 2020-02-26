"Наука об изменении климата - это не наука вообще": В Германии появилась "анти-Грета Тунберг"

В Германии появилась "анти-Грета Тунберг". 19-летняя немка критикует раздувание паники вокруг изменений климата и утверждает, что в ядре этого движения лежит "мерзкая антигуманная идеология". Об этом, не скрывая ужаса, пишет американское издание The Washington Post.

Речь идёт о Наоми Зайбт, которая стала звездой форума Heartland Institute, проведённого в рамках Конференции ООН по климату в Мадриде. А уже в январе этого года "анти-Грета Тунберг" стала лицом кампании, цель которой - "поставить под сомнение поддерживаемое большинством учёных мнение" об антропогенной природе климатических изменений. Наука об изменении климата - это не наука вообще, считает девушка.

Она - одарённейший сторонник свободного рынка и климатического реализма, - отмечает журналист The Washington Post Джеймс Тейлор.

По словам самой Наоми Зайбт, она стала активисткой несколько лет назад, после того как высказала в школе скептицизм по поводу либеральной миграционной политики страны и столкнулась с чрезвычайно жёсткой реакцией со стороны учителей и сверстников. Однако это только укрепило её сомнения по отношению к популярным мнениям в Германии.

У меня мурашки по коже бегут, когда я вижу такую молодёжь, особенно на школьной забастовке. Они вопят, кричат и вообще напуганы до смерти. Они боятся конца света, - цитируют Наоми Зайбт журналисты The Washington Post.

При этом репортёры издания не скрывают своего страха по поводу того, что у "иконы" экологического движения появился соперник.