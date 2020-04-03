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"Натужные спекуляции": В Минобороны рассказали об устаревших русофобских фейках La Stampa

03 апреля 2020, 14:35  •  87 • Политика
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал публикации итальянского издания La Stampa о "бесполезности" российской помощи "низкопробными русофобскими фейками". Журналисты черпали идеи из учебников по антисоветской пропаганде. "Натужные спекуляции", - подчеркнул генерал-майор.
Конашенков прокомментировал попытки итальянского издания La Stampa дискредитировать миссию России, которая оказывает помощь народу, столкнувшемуся с массовой гибелью людей из-за коронавируса.
"Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времён холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников", - считает представитель Минобороны.
Он добавил, что журналисты не побрезговали выдумками, идеи для которых были взяты из "ещё не истлевших учебников по антисоветской пропаганде". Конашенков назвал источник La Stampa "каким-то отставным фельдфебелем несбывшихся побед". В статье итальянского издания российские военные специалисты обозначены либо как эксперты по биологическим войнам, либо как представители ГРУ.
В целом материалы La Stampa генерал-майор Конашенков считает "натужными спекуляциями", на фоне которых российские эпидемиологи днём и ночью помогают итальянским коллегам уничтожать вирус в домах престарелых в Бергамо. Военные из РФ создают не "агентурные сети", а отделения реанимации в полевом госпитале. И всё это при помощи оборудования, названного итальянским СМИ "бесполезным".
Представитель Минобороны напомнил, что целью российской миссии в Италии является бескорыстная помощь народу. Награда, которую ждут её участники, - спасённые жизни и здоровье людей. В заключение Конашенков напомнил о древней мудрости Qui fodit foveam, incidet in eam, которую на русский язык можно перевести как "Не рой другому яму, сам в неё упадёшь".
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