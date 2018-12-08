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"Нацизма на Украине нет": Порошенко сфотографировался с солдатом с эмблемой дивизии СС на груди - фото
08 декабря 2018, 07:54 • 227 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС, и опубликовал её на своей странице в Facebook. В соцсетях это стало поводом для новой волны шуток на тему "Нацизма на Украине нет".
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал фотографию, на которой он стоит ряд с солдатом, носящим на груди эмблему дивизии СС "Мертвая голова". Снимок размещён на официальной странице украинского лидера в соцсети Facebook.
Фото сделано издалека, поэтому можно не сразу заметить, что у третьего солдата слева от Порошенко к бронежилету пришит шеврон нацистской дивизии. На эмблеме изображен большой белый череп и кости - символ дивизии СС "Мертвая голова". Эта нацистская дивизия широко известна своим военными преступлениями против мирного населения и военнопленных.
Напомним, что Нюрнбергский трибунал признал "всех лиц, которые были официально приняты в члены СС", преступниками.
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