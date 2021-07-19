Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
Катастрофа: на Каннском кинофестивале не осталось здоровых
Главная / Политика

"Нация. Семья. Религия": Грузины заставили председателя Евросовета вспомнить про настоящие ценности

19 июля 2021, 16:35  •  70 • Политика
Председателя Евросовета Шарля Мишеля снова встретили очередными протестами в Закавказье. На этот раз митингующие устроили демонстрацию в Батуми.
Демонстрация митингующих прошла у гостиницы Sheraton Batumi, где Шарль Мишель проводил встречу с лидерами грузинской оппозиции. Манифестанты заявили, что в Грузии должны проходить только военные парады. Также собравшиеся заявили о своих ценностях. Они выражаются тремя словами: нация, семья, религия. "Каковы ваши ценности?" - спросили протестующие Шарля Мишеля.
Отметим, что до этого подобной акцией Шарля Мишеля встретили в Армении.
Ранее в Тбилиси разгорелся скандал вокруг возможного проведения в городе парада лиц нетрадиционной ориентации. 5 июля его противники перекрыли проспект Руставели и потребовали не проводить мероприятие. Дело дошло до откровенного конфликта, властям пришлось пойти на уступки митингующим и отменить "радужное шествие".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






70
Источник
Похожие новости
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
19 июля 2021, 11:05
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
19 июля 2021, 07:25
"Эпоха бедности закончилась!": На Украине заявили о переходе на новый уровень
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
19 июля 2021, 03:45
"Банка тараканов" Виталия Кличко: 7 незабываемых цитат мэра Киева
19 июля 2021, 12:55
Звезда телеэкрана восхитился американцами и напомнил русским о "позорной" войне
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2021, 04:30
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
13 июля 2021, 18:25
"Бежит, орёт, что с таким делать?": Донецкий снайпер рассказал, как воюют украинцы
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
12 июля 2021, 17:40
Зеленскому в ФРГ отменили встречу без объяснения причин
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
14 июля 2021, 06:20
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.