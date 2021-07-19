"Нация. Семья. Религия": Грузины заставили председателя Евросовета вспомнить про настоящие ценности

Председателя Евросовета Шарля Мишеля снова встретили очередными протестами в Закавказье. На этот раз митингующие устроили демонстрацию в Батуми.

Демонстрация митингующих прошла у гостиницы Sheraton Batumi, где Шарль Мишель проводил встречу с лидерами грузинской оппозиции. Манифестанты заявили, что в Грузии должны проходить только военные парады. Также собравшиеся заявили о своих ценностях. Они выражаются тремя словами: нация, семья, религия. "Каковы ваши ценности?" - спросили протестующие Шарля Мишеля.

Отметим, что до этого подобной акцией Шарля Мишеля встретили в Армении.

Ранее в Тбилиси разгорелся скандал вокруг возможного проведения в городе парада лиц нетрадиционной ориентации. 5 июля его противники перекрыли проспект Руставели и потребовали не проводить мероприятие. Дело дошло до откровенного конфликта, властям пришлось пойти на уступки митингующим и отменить "радужное шествие".