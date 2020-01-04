"Нация без общей ДНК": Экс-президент Кравчук назвал Украину страной "разной исторической памяти"

Об этом Кравчук заявил в интервью экс-депутату Верховной рады Надежде Савченко в эфире передачи "Каждый из нас президент", которая выходит на телеканале ZIK. По его мнению, Украина не может прийти к единой политике и, соответственно, к миру, потому что интересы "трёх маленьких Украин" - Центра, Юго-Востока и Запада - имеют коренные отличия, пишет Nation News.

"Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", - объяснил Леонид Кравчук.

Кравчук, отвечая на возражения Надежды Савченко, которая, напротив, уверяет, что у украинцев "одинаковая ДНК", заявил, что у жителей этих трёх различных по менталитету регионов при определённых обстоятельствах "ДНК проявляется по-разному".

Именно поэтому "три маленькие Украины" сильно друг от друга отличаются. Проявления этого можно увидеть в Верховной раде, в ожесточённых спорах, которые происходят в украинском парламенте.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что после объявления независимости Украины в 1991 году это не признала ни одна страна.

"Ни одна страна мира после провозглашения независимости 24 августа не признала Украину. Ни одна, - говорит Кравчук. - Только после референдума начали признавать".