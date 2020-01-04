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"Нация без общей ДНК": Экс-президент Кравчук назвал Украину страной "разной исторической памяти"

04 января 2020, 23:09  •  70 • В мире
Первый украинский президент Леонид Кравчук не считает Украину единым государством. Напротив, он уверен в том, что страна сейчас поделена на три части с "разной исторической памятью". "Нация без общей ДНК", - говорит он.
Об этом Кравчук заявил в интервью экс-депутату Верховной рады Надежде Савченко в эфире передачи "Каждый из нас президент", которая выходит на телеканале ZIK. По его мнению, Украина не может прийти к единой политике и, соответственно, к миру, потому что интересы "трёх маленьких Украин" - Центра, Юго-Востока и Запада - имеют коренные отличия, пишет Nation News.
"Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", - объяснил Леонид Кравчук.
Кравчук, отвечая на возражения Надежды Савченко, которая, напротив, уверяет, что у украинцев "одинаковая ДНК", заявил, что у жителей этих трёх различных по менталитету регионов при определённых обстоятельствах "ДНК проявляется по-разному".
Именно поэтому "три маленькие Украины" сильно друг от друга отличаются. Проявления этого можно увидеть в Верховной раде, в ожесточённых спорах, которые происходят в украинском парламенте.
Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что после объявления независимости Украины в 1991 году это не признала ни одна страна.
"Ни одна страна мира после провозглашения независимости 24 августа не признала Украину. Ни одна, - говорит Кравчук. - Только после референдума начали признавать".

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